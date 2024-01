8 animes aussi puissants que Solo Leveling

Solo Leveling a enfin démarré sa diffusion sur Crunchyroll, surprenant les fans par son animation soignée et son histoire rythmée. Mais si le récit de l’anime est unique, on peut lui trouver des productions similaires.

L’année 2024 a commencé pour les animes, et pour l’instant, Solo Leveling est bien parti pour apparaître en première position des séries les plus suivies. Il faut dire qu’après la fin de la terrible saison 2 de Jujutsu Kaisen, il fallait bien un anime digne de ce nom pour occuper les spectateurs en manque de dark fantasy.

Le studio A-1 Pictures a pour le moment très bien joué son coup : entre la date de diffusion, son animation exemplaire, sa réalisation comme toujours aux petits oignons et le récit sombre tiré du manhwa du même nom, Solo Leveling s’en sort haut la main. Jinwoo, un outsider devenant du jour au lendemain un chasseur de monstres surpuissant par le coup du sort, a plu aux lecteurs du webtoon coréen. Et les spectateurs sont au rendez-vous.

La sortie hebdomadaire a donc commencé, et les nouveaux fans doivent déjà ronger leur frein en patientant chaque semaine pour un nouvel épisode. Qu’ils se rassurent : en attendant les prochains volets de Solo Leveling, il existe d’autres animes excellents eux aussi. On vous en présente 8, semblables à la nouvelle production d’A-1 Pictures.

1 – Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen et Solo Leveling partagent de nombreux thèmes similaires. De par le côté sombre de leur récit, ils frappent fort tous les deux en s’engageant sur la voie de la dark fantasy, un genre très plébiscité dans la communauté des spectateurs.

Jujutsu Kaisen pourrait presque se passer de présentation tant il est devenu populaire ces derniers temps, notamment grâce à sa saison 2 aussi spectaculaire qu’émouvante. Pour résumer, on suit les traces d’exorcistes chargés de chasser et éliminer des fléaux, créatures nées des ressentiments humains.

Des combats intenses, des personnages hauts en couleur et un héros particulièrement attachant : voilà ce qui attend le spectateur voulant découvrir l’évolution de Yuji au milieu de cette société d’exorcistes parfois un peu tarés.

2 – Tower of God

Tower of God est un joyau sous-estimé qui mérite toute l’attention de quiconque s’intéresse à la dark fantasy, aux combats et aux tournois. La série se concentre sur Bam, qui passe la majeure partie de sa vie piégé au pied d’une étrange tour. Un jour, il décide d’y entrer pour retrouver son amie. Et ce, même si cela signifie passer des épreuves terribles pour gravir les échelons – et les étages.

L’anime est lui aussi spectaculaire, et ressemble beaucoup à Solo Leveling dans son ambiance et par son histoire. On parle ici d’outsiders, devenus bien plus puissants au fil du temps.

3 – Overlord

Overlord, comme plusieurs autres animes de cette liste, s’inspire d’un genre du jeu vidéo : le MMORPG. Le protagoniste, Ainz, se retrouve transporté dans un monde vidéoludique, dans lequel tous les PNJ (personnages non joueur, soit des IA) sont devenus vivants. Ainz utilise alors ses connaissances du jeu pour obtenir le pouvoir et survivre à son nouvel environnement.

Le côté jeu vidéo est très semblable à celui de Solo Leveling : car Jinwoo utilise lui aussi une interface semblable à ce qu’on pourrait retrouver dans un RPG pour monter en niveau et donc gagner en force.

4 – Demon Slayer

Demon Slayer est une série anime elle aussi réputée, connue pour son rythme parfaitement dosé et surtout ses combats intenses à l’animation splendide. On y suit Tanjiro Kamado, fils d’un simple vendeur de charbon, dont le destin bascule du jour au lendemain.

Sa famille décimée, il décide de devenir un pourfendeur de démons. Mais il ne le fait pas sans raison : son réel objectif est de sauver sa sœur, seule rescapée de l’horrible attaque, et malheureusement transformée en monstre. Comme dans Solo Leveling, on y retrouve des bagarres qui méritent le détour, mais aussi les liens familiaux liant Jinwoo à sa sœur et sa mère.

5 – Chainsaw Man

Chainsaw Man et Solo Leveling mettent en scène des protagonistes faibles qui prennent du galon chacun dans leur univers respectif. Ainsi, Denji de Chainsaw Man obtient des pouvoirs démoniaques de la part d’un petit démon nommé Pochita, tandis que Sung Jinwoo de Solo Leveling reçoit des pouvoirs grâce à une entité puissante lors d’une mission qui a mal tourné dans un donjon.

Chainsaw Man se déroule dans un monde où les démons existent, créés par les pires peurs de l’humanité. Denji essaie de gagner sa vie en les chassant, mais il est faible et parvient tout juste à survivre, enfoncé dans une pauvreté crasse. Ce n’est qu’après sa mort que son petit démon de compagnie Pochita le sauve en fusionnant avec lui : Denji devient alors le démon-tronçonneuse.

6 – Death Note

Death Note met en scène Light Yagami, un héros faible physiquement mais doté d’une grande intelligence. Après l’obtention d’un carnet lui offrant le pouvoir de vie ou de mort sous certaines conditions, le protagoniste décide de se donner un rôle de justicier.

Les batailles sont mentales plus que physiques, mais n’en sont pas moins spectaculaires. Les personnages cyniques observent leur environnement et s’amusent à perdre leurs adversaires (et les spectateurs dans des pièges qui n’en finissent pas. C’est tout aussi sombre que Solo Leveling, et la morale des personnages se retrouve souvent mise à mal, questionnant très souvent son public sur le sujet du bien et du mal.

7 – Sword Art Online

Sword Art Online se concentre sur des mondes de réalité virtuelle créés par plusieurs entreprises. Dans l’anime, vous explorez des mondes de jeu uniques, y compris un univers qui s’amuse avec des éléments classiques de RPG. Tout comme dans Solo Leveling, le protagoniste doit souvent se plier aux règles des jeux pour évoluer et améliorer ses compétences ou son matériel.

8 – Goblin Slayer

Goblin Slayer s’intéresse à un protagoniste dont le seul but est d’éliminer le moindre gobelin ayant osé respirer le même air que lui. D’abord solitaire, il intègre finalement un groupe d’aventuriers partageant les mêmes aspirations, et les visites de donjons se multiplient autant que la pile de cadavres des monstres passés au fil de leurs lames.

Comme pour Solo Leveling, on nous annonce la couleur dès l’introduction : c’est cru et froid, et les personnages ne sont pas à l’abri de la cruauté des monstres qu’ils affrontent. Avis à celui qui se permettrait de sous-estimer l’adversaire, car c’est la mort qu’il pourra rencontrer au fond des tunnels, voire pire.

Voilà pour les animes ressemblant à Solo Leveling ! Et si cela ne suffit pas, il y a toujours notre sélection des séries d’animation à ne pas rater pour ce début de saison hiver 2024.