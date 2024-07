La saison 2 de Solo Leveling tease ce changement chez Jinwoo, les fans sont divisés

La nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Solo Leveling a fait sensation sur les réseaux, suscitant alors de vives réactions de la part des fans qui semblent divisés concernant ce potentiel changement chez Jinwoo dans l’anime.

La saison 2 de Solo Leveling est certainement l’un des animes les plus attendus. Après la première saison acclamée, Sung Jinwoo va faire son grand retour sur nos écrans à la tête d’une armée d’ombres maintenant qu’il est devenu un Nécromancien suite à son changement de classe.

Car pour rappel, c’est à la fin de la saison 1 que Jinwoo a obtenu le titre de Monarque des Ombres, régnant sur une armée d’ombres composée de ses ennemis vaincus, parmi lesquels on retrouve notamment le redoutable Igris, aka le Commandant sanglant. Dans la saison 2, le protagoniste sera plus fort que jamais, combattant des ennemis encore plus puissants et augmentant ainsi les rangs de son armée.

Mais il n’y a pas que les capacités de Jinwoo qui doivent évoluer dans la suite de l’œuvre. Il sera également plus calme et posé lors des combats, et moins enclin à montrer ses émotions. Du moins, c’est ainsi qu’il est dans le manhwa de Chugong.

Cependant, l’anime semble prendre une approche différente à cet égard. Dans la récente bande-annonce, Jinwoo donne l’impression d’être plus agité que son homologue dans le manhwa, suscitant alors de vives réactions de la part des fans.

Cela a déplu à certains fans qui espéraient une adaptation complètement fidèle à l’œuvre d’origine. Toutefois, un internaute a tenu à remettre les choses dans leur contexte, publiant alors sur Reddit la comparaison entre la saison 2 de l’anime et le manhwa qui fait débat depuis quelques jours sur les réseaux, avec le message suivant :

“Cette simple image a apporté le chaos sur Reddit, YouTube et Instagram. Pourquoi ? À cause des expressions [de Jinwoo]. Les gens n’aimaient pas qu’il ne soit pas calme, froid et serein. Laissez-moi être clair, relisez, ces deux images ne sont pas les mêmes. Il se bat dans la première image, tandis que dans la seconde, il donne son nom lorsque Baruka le lui demande.”

Par ailleurs, beaucoup semblent également ravis de ce changement apporté par l’anime, soulignant notamment que cela rend la transformation de Jinwoo plus crédible.

« En fait, j’aime bien qu’il soit plus expressif dans l’anime. Même si la comparaison entre les deux scènes ne proviennent pas des mêmes scènes », a répondu un internaute. Un autre a approuvé, en comparant le manhwa et l’anime : « OUI C’EST BIEN MIEUX. C’est beaucoup plus intéressant plutôt que son visage et sa posture corporelle soient toujours les mêmes. »

« C’est mieux. De cette façon, nous pouvons voir le développement (ou le changement) du personnage plus clairement. Les combats sembleront également plus naturels. Mais je pense qu’il sera toujours cool et calme la plupart du temps », a commenté un troisième.

« Peut-être qu’ils veulent y aller un peu plus graduellement parce qu’il commence juste à réaliser à quel point il est fort », a ajouté un quatrième.

À noter également que ce n’est pas le seul changement apporté par l’adaptation animée. En effet, le réalisateur Shunsuke Nakashige avait auparavant expliqué pourquoi il avait pris ses distances avec le manhwa, en particulier concernant la dimension humoristique avec les fameuses scènes dans le style “chibi”, qui ne sont pas présentes dans l’anime.

La saison 2 de Solo Leveling s’annonce déjà comme un grand événement puisque la bande-annonce a accumulé plus de 3 millions de vues en seulement trois jours depuis sa révélation à l’Anime Expo 2024.

Pour en savoir plus, découvrez ce que signifie « Arise » et quels sont ces personnages qui devraient être mieux “utilisés” dans l’anime. Vous pouvez également consulter notre explication sur les morts majeures survenues dans la saison 1 de Solo Leveling, mais également découvrir quel est cet autre webtoon à succès qui va lui aussi avoir droit à son adaptation animée.