Anime Expo 2024 : toutes les annonces les plus excitantes de l’événement

L’Anime Expo a enfin commencé et les annonces pour les prochains animes pleuvent déjà : on a sélectionné les plus excitantes !

Véritable célébration de la pop culture japonaise et avant tout de ses animes, l’Anime Expo est un événement particulièrement attendu à travers le monde. Organisée à Los Angeles, la convention accueille plusieurs grands noms de l’industrie de l’animation, qu’il s’agisse de producteurs, de réalisateurs, de doubleurs ou encore des auteurs de manga. Forcément, lorsqu’il y a une annonce à faire, l’exposition compte parmi les meilleures occasions pour s’illustrer pour les projets à venir.

On peut déjà s’attendre à ce que des nouvelles de productions populaires tombent prochainement : de Bleach TYBW à Solo Leveling, en passant par My Hero Academia, il y en aura pour tout le monde. Et ce, sans compter les nouveautés qui viendront teaser un peu de leur histoire ! Du 4 au 7 juillet, les informations ne vont donc pas cesser de pleuvoir : on vous propose ici la liste des annonces les plus excitantes de l’Anime Expo.

Witch Hat Atelier (L’Atelier des sorciers) obtient sa fenêtre de sortie dans un premier trailer

L’adaptation de L’Atelier des sorciers a été annoncée pour une sortie sur Crunchyroll en 2025 : un premier trailer permet de découvrir l’animation et les designs réussis de la série.

Le manga primé de Kamome Shirahama s’illustrait déjà pour ses visuels sublimes et son histoire aussi douce que riche : la jeune Coco va désormais prendre vie sous la direction d’Ayumu Watanabe pour le studio BUG Films.

Annonce de la phase finale de Trigun Stampede

La phase finale de Trigun Stampede a été annoncée et a désormais un nom officiel : Trigun Stargaze.

La suite de l’anime n’a pas encore de fenêtre de sortie, on sait seulement qu’elle arrivera prochainement sur Crunchyroll. Si l’on se fie au calendrier habituel de la série, on peut toutefois s’attendre à une diffusion vers la fin de 2025 ou en 2026.

L’annonce, bien que concise, reste une excellente nouvelle pour les fans du manga d’aventure et de science-fiction de Yasuhiro Nightow. Son œuvre a en effet reçu un reboot de son animation en 2023 après une série déjà très populaire et réussie en 1998 par Madhouse. L’histoire pourra ainsi être complétée avec Trigun Stargaze.

D’autres annonces seront faites durant l’Anime Expo 2024 : on attend déjà de nombreuses informations sur Solo Leveling, Bleach Thousand-Years Blood War ou encore Terminator Zero de Netflix.

Nous mettrons cet article à jour en fonction des nouveautés partagées à mesure que la convention se poursuivra.

