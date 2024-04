Le réalisateur de Solo Leveling se confie sur ce changement majeur apporté à l’anime

Le réalisateur de Solo Leveling est revenu sur un changement survenu dans l’anime, expliquant alors pourquoi il avait pris ses distances avec le manhwa d’origine de Chugong.

Solo Leveling est sans nul doute l’un des animes phares de ce début d’année 2024, la saison 1 s’étant terminée il y a quelques jours après 12 épisodes. L’histoire nous transporte dans un monde qui, une décennie auparavant, a radicalement changé suite à l’apparition de mystérieux portails qui donnent sur un royaume de magie et de monstres.

Des monstres qui sont insensibles aux armes modernes, les humains étant alors sans défense face à ces dangereuses créatures. Mais pour faire face à cette menace, certains humains se sont vus attribuer des pouvoirs surnaturels. On les appelle les Chasseurs.

L’intrigue est alors centrée sur Sung Jinwoo, considéré comme “le chasseur le plus faible de tous les temps”, qui chasse sans relâche les monstres des donjons de bas rang afin de payer les frais médicaux de sa mère ainsi que les frais de scolarité de sa sœur.

Et si l’adaptation animée de Solo Leveling produite par A-1 Pictures suit globalement l’histoire de l’œuvre d’origine, on retrouve tout de même de subtils changements par rapport au manhwa de Chugong. L’un de ces changements notables, c’est notamment l’absence de la dimension humoristique, marquée notamment par le style “chibi” présent dans le manhwa. Une modification qui avait justement divisé les fans au moment de la sortie de l’anime.

C’est pourquoi Shunsuke Nakashige, le réalisateur de Solo Leveling, est revenu sur le sujet, expliquant alors pourquoi il avait décidé d’exclure les scènes chibi dans l’anime. Dans sa déclaration, partagée sur X (anciennement Twitter) par un internaute, Nakashige se confie donc sur les attentes qu’il avait en se lançant dans l’adaptation de Solo Leveling. Il explique alors :

“Je pensais que cette œuvre nécessitait les visuels haut de gamme qui sont tendance ces jours-ci. Par conséquent, j’ai essayé d’éviter autant que possible les expressions de type dessin animé et j’ai tenté d’utiliser des compositions, des couleurs et des traitements de prise de vue similaires à des images en live-action. Cependant, cela entraînerait inévitablement un surplus de travail sur la vidéo elle-même et pourrait tuer l’unicité de chaque section. Afin de trouver un compromis, nous avons eu de nombreuses discussions avec le personnel de chaque section lors de réunions et de vérifications vidéo.”

Le studio A-1 Pictures a été salué par les fans pour la qualité de son adaptation. Il est clair que le studio d’animation visait une esthétique plus raffinée pour l’histoire. Par conséquent, ils ont décidé de supprimer entièrement les scènes chibi. De plus, le créateur du manhwa, Chugong, a également aidé le studio avec plusieurs changements exclusifs à l’anime.

Reste à voir si la suite de l’anime Solo Leveling, avec une deuxième saison baptisée Arise from the Shadow, continuera sur sa lancée ou si l’aspect humoristique sera introduit en même temps que les nouveaux pouvoirs de Jinwoo, qui est désormais le “Monarque des Ombres”.

