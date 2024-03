Solo Leveling vient de teaser le combat le plus épique de l’anime

L’anime Solo Leveling offre de nombreux rebondissements, mais le meilleur reste à venir : car l’épisode 10 s’est terminé en teasant un moment particulièrement attendu par les fans.

Sortie en janvier, l’adaptation du webtoon Solo Leveling signé par Chugong a parcouru un bon bout de chemin. Les épisodes animés par le réputé studio A-1 Pictures ont créé des émotions variées, mais toujours puissantes chez les spectateurs. Du double-donjon dans lequel Jinwoo passe de médiocre chasseur à “joueur”, aux combats contre des tueurs fous, l’évolution du héros est fulgurante.

Pourtant, les lecteurs du webtoon le savent bien : nous n’en sommes qu’au début. Car un destin bien plus grandiose attend le héros, pourtant déjà plus puissant qu’au début de l’histoire. Ses efforts paraissent inhumains, mais ce qui arrive ne manquera pas d’époustoufler les spectateurs. D’autant plus qu’une scène très importante a été annoncée à la fin de l’épisode 10.

Attention : cet article contient des spoilers de Solo Leveling !

L’anime Solo Leveling s’apprête à adapter l’une des scènes les plus épiques du manhwa

À la fin de l’épisode 10, Sung Jinwoo reçoit un message du système, indiquant que “le joueur a atteint le niveau requis” pour une “quête de changement de classe“.

crunchyroll

Si pour les spectateurs qui découvrent Solo Leveling, cela n’annonce qu’une nouvelle mission, les lecteurs, eux, savent à quoi le changement de classe fait référence. Et l’excitation a déjà atteint son comble dans les commentaires sur Crunchyroll, mais aussi sur les réseaux sociaux.

“Eh bah la semaine prochaine on va ENFIN avoir le premier des nombreux combats tant attendu !” a fait remarquer un abonné, quand un autre s’est contenté d’un “Prochain épisode !!! IGRISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS“.

Car l’épisode 11 promet en effet de dévoiler un nouveau personnage capital pour l’entourage du héros : avant que ce dernier ne change de classe, il devra affronter un adversaire redoutable. Le combattant est même teasé par le titre du prochain volet de l’anime : “A Knight Who Defends an Empty Throne“, que l’on peut traduire par “Un chevalier qui défend un trône vide.”

Par la suite, le chevalier en question reviendra sous le nom d’Igrit (ou Igris dans la traduction anglaise) et soutiendra Jinwoo, devenant même l’un des personnages favoris des lecteurs du webtoon Solo Leveling.

