Solo Leveling : Calendrier de sortie des épisodes de la saison 1

L’adaptation en anime très attendue de Solo Leveling a fait ses grands débuts – voici donc le programme complet des épisodes.

Inspiré du populaire manhwa de Chugong (histoire) et Jang Sung-rak (art), Solo Leveling est une nouvelle série d’action et de fantasy. Et ce nouvel anime fait déjà sensation, au point qu’on pourrait déjà le considérer comme le digne successeur de Jujutsu Kaisen.

Noboru Kimura en est le scénariste, Tomoko Sudo s’occupe de la conception des personnages de l’anime, et Hirotaka Tokuda de celle des monstres. La série se déroule dans un monde qui a radicalement changé 10 ans plus tôt, après l’apparition de portails reliant le monde contemporain à un royaume de magie et de monstres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les armes modernes ne fonctionnant pas sur ces monstres, il faut compter sur des humains possédant des capacités particulières et qu’on appelle “chasseurs”. L’histoire de Solo Leveling se penche sur Sung Jinwoo, qui chasse sans relâche les créatures dans les donjons les plus faibles, pour payer les frais médicaux de sa mère et l’école de sa sœur.

Horaire de sortie de Solo Leveling

La série a débuté le 6 janvier 2024. Les nouveaux épisodes sortiront sur Crunchyroll, quelques heures après la diffusion japonaise. En France, les aventures de Jinwoo pourront donc être appréciées chaque semaine à 18h30.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Programme des épisodes de Solo Leveling

Solo Leveling a d’abord été annoncé comme étant divisé en deux cours, pour qu’une nouvelle information vienne ensuite préciser que la première saison n’aurait que 12 épisodes. Ces derniers seront diffusés tous les samedi sur Crunchyroll :

6 janvier – Épisode 1

13 janvier – Épisode 2

20 janvier – Épisode 3

27 janvier – Épisode 4

3 février – Épisode 5

10 février – Épisode 6

17 février – Épisode 7

24 février – Épisode 8

2 mars – Épisode 9

9 mars – Épisode 10

16 mars – Épisode 11

23 mars – Épisode 12

“Solo Leveling aura 12 épisodes, d’après les sorties Blu-Ray et DVD au Japon !“

Rendez-vous donc tous les samedi sur Crunchyroll pour découvrir les aventures de Jinwoo dans Solo Leveling !