Solo Leveling : pourquoi n’y a-t-il pas d’épisode 13 cette semaine ?

Précédemment, les fans de Solo Leveling ont pu voir le moment iconique “Lève-toi” alors que Jinwoo devient le Monarque des Ombres. Et tandis que certains attendent la suite avec impatience, il n’y aura pas d’épisode 13 cette semaine. Voici pourquoi.

Dans la première saison de l’anime Solo Leveling, sept arcs du manhwa ont été adaptés. À l’origine, l’œuvre de Chugong était un light novel, qui a été plus tard illustrée en manhwa. Elle a été incroyablement populaire dès le début, ce qui explique en partie le succès rencontré par la récente adaptation animée. L’histoire se déroule dans un monde qui a radicalement changé une décennie auparavant, suite à l’apparition de portails mystérieux qui donnent sur un royaume de magie et de monstres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour lutter face à ces monstres qui sont insensibles aux armes humaines modernes, certains humains se sont vus accorder des pouvoirs surnaturels et sont appelés “chasseurs”. L’histoire suit Sung Jinwoo, qui chasse sans relâche les monstres dans des donjons de bas rang, et ce afin de payer les frais médicaux de sa mère et les frais de scolarité de sa sœur.

Dans le dernier épisode de la saison 1, les fans ont pu voir Jinwoo compléter la quête de Changement de Classe, lui permettant ainsi d’obtenir le titre de Monarque des Ombres. Un nouveau titre qui s’accompagne également de nouvelles capacités, qui lui ont permis de transformer tous les chevaliers vaincus en ombres qui ont ainsi rejoint son armée. Bien que l’histoire soit loin d’être terminée, l’épisode 13 de Solo Leveling ne sera pas diffusé cette semaine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Où est l’épisode 13 de Solo Leveling ?

Solo Leveling Animation Partners

Jusqu’à présent, les nouveaux épisodes de Solo Leveling étaient diffusés chaque samedi, étant alors disponibles sur Crunchyroll. Cependant, il n’y aura pas d’épisode 13 de Solo Leveling cette semaine puisque la première saison ne compte que 12 épisodes.

La bonne nouvelle, c’est que la saison 2 de Solo Leveling a été confirmée la semaine dernière. Après la diffusion officielle du dernier épisode de la saison 1 au Japon, les fans ont eu droit à un petit teaser de la suite. La saison 2 de Solo Leveling est intitulée Arise from the Shadow, et elle sera diffusée sur Crunchyroll lors de sa sortie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Selon The Bell, l’ensemble du manhwa sera adapté en six cours ou saisons. Le manhwa compte 179 chapitres de l’histoire principale, ainsi que 21 chapitres supplémentaires faisant office d’histoires secondaires. La première saison adapte sept arcs, soit l’équivalent de 45 chapitres.

La deuxième saison commencera très probablement avec l’Arc de la Porte Rouge au chapitre 46. Pour le moment, nous n’avons pas encore d’informations concernant sa date de sortie. Mais selon la publication d’un internaute sur X (anciennement Twitter), la production de l’anime serait déjà en cours, le studio d’animation (vraisemblablement A-1 Pictures) étant en train de plancher sur l’épisode 18 à la fin du mois de mars 2024. À noter toutefois que rien de tout cela n’est officiel, c’est pourquoi il convient de prendre ces dernières informations avec des pincettes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la saison 2 de Solo Leveling. Et pour continuer dans la même thématique, découvrez cette déclaration du réalisateur qui était revenu sur ce changement majeur apporté à l’anime.