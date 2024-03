Solo Leveling : les fans veulent voir cet arc terrifiant du webtoon adapté en film

Solo Leveling a marqué les esprits durablement avec la sortie de son anime, et déjà les spectateurs se projettent pour la suite.

L’adaptation du webtoon de Chugong par le studio A-1 Pictures a tout cassé en ce début d’année 2024. Solo Leveling enchaîne les records, et le nombre des spectateurs ne cesse d’augmenter pour suivre les aventures de Sung Jinwoo. Difficile en effet d’ignorer les aventures de ce héros passé de chasseur médiocre à “joueur” capable de venir à bout de n’importe quel monstre au sein des portails apparaissant dans un monde contemporain.

Au départ, Solo Leveling est un webroman coréen. Il a ensuite eu droit à une adaptation en manhwa, et sa popularité déjà bien installée a alors littéralement explosé, l’histoire de Jinwoo traversant les frontières pour toucher un public international. Si l’anime peut être vu comme une consécration du règne de Jinwoo, les fans du webtoon restent tout aussi nombreux. Et ils ont des attentes bien précises pour la suite de l’adaptation !

Les fans de Solo Leveling veulent voir un arc bien précis adapté en film

De nombreux fans du webtoon Solo Leveling se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour réclamer l’adaptation de l’arc Jeju en long-métrage d’animation.

crunchyroll

Alors que la saison 1 approche de son terme, n’ayant plus que deux épisodes à proposer avant sa fin, les lecteurs se sont lancés dans des théories pour la suite. Car la série d’A-1 Pictures a pris quelques libertés dans la trame narrative de Solo Leveling. Pour ce faire, elle a pioché à la fois dans le manhwa, le roman et a parfois demandé des détails directement auprès de l’auteur Chugong.

Le format reste donc plutôt libre pour les prochains arcs adaptés aux yeux de certains internautes qui se sont exprimés sur un fil Reddit dédié. Et l’arc Jeju compte parmi les plus attendus. Déjà teasé dans certains épisodes de l’anime, dont le 10e qui a offert une séquence d’animation magistrale, l’arc fait partie des plus terribles du webtoon.

“Soyons positifs et espérons que tout l’arc de Jeju aura ce niveau d’animation et de réalisation“, a ainsi noté un internaute en parlant de la scène du rêve dans l’épisode 10 de l’anime. Ce à quoi un autre a alors répondu : “Espérons que ce sera adapté en film. Imaginez… « Solo Leveling : l’île de Jeju »“

Le projet ne serait pas irréalisable selon les Redditors, d’autant plus avec la popularité des premiers épisodes : “En prenant en compte le succès de la première saison, ils vont investir plus d’argent dans la deuxième,” a ainsi prédit un autre internaute, avant d’ajouter : “L’arc de Jeju avec le dernier niveau d’animation de Sword Art Online, ça va frapper un grand coup.“

Comme expliqué dès le début de la saison 1 de Solo Leveling, l’île de Jeju a été assaillie par des créatures prenant la forme de fourmis, échappées d’un portail de rang S. Les meilleurs chasseurs de Corée n’ont pas su libérer les terres, malgré de nombreuses tentatives qui les ont laissés marqués à vie. Or, un projet mystérieux cherche à relancer la tentative d’un raid sur l’île.

Sans entrer dans les spoilers, l’arc est intense et offre au passage l’occasion de rencontrer des chasseurs exceptionnels d’autres nations dans la suite de Solo Leveling.

