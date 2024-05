Le nouveau film Le Seigneur des Anneaux annonce son titre et le retour d’un personnage culte

Il sera bientôt temps de retourner en Terre du Milieu, car Le Seigneur des Anneaux va avoir droit à une nouvelle série de films en live-action, dont le premier est prévu pour 2026. Un film qui verra notamment le retour d’un personnage désormais culte.

Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a d’abord annoncé la nouvelle lors d’une conférence sur les résultats financiers du groupe, précisant que Peter Jackson produira le projet aux côtés de son duo de scénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens.

Bien que le film ait été décrit comme étant aux premiers stades de développement et sans titre, tout a changé lorsque le studio a publié un communiqué de presse il y a quelques heures de cela.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le prochain film du Seigneur des Anneaux se concentrera sur Gollum, interprété par Andy Serkis, et est connu pour le moment sous le nom de The Hunt for Gollum (le titre n’étant que provisoire et pouvant donc être amené à changer).

En plus du retour de Serkis dans le rôle, il est également prévu qu’il réalise le film. Pendant ce temps, Walsh, Boyens et Jackson, qui ont réalisé la trilogie Le Seigneur des Anneaux ainsi que celle du Hobbit, “seront impliqués à chaque étape du chemin”.

Cela confirme les précédents rapports selon lesquels, au lieu de redémarrer la trilogie originale du Seigneur des Anneaux de Jackson, la nouvelle série de films “explorera des intrigues encore inédites” tirées de la série de livres de fantasy de J. R. R. Tolkien.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le trio de producteurs a déclaré dans un communiqué : “C’est un honneur et un privilège de retourner en Terre du Milieu avec notre bon ami et collaborateur, Andy Serkis, qui a des comptes à régler avec ce fieffé Gollum!”

“En tant que fans de longue date de la vaste mythologie du Professeur Tolkien, nous sommes fiers de travailler avec Mike De Luca, Pam Abdy et toute l’équipe de Warner Bros. sur une autre aventure épique!”

Il est important de souligner que la série Amazon Prime Video, Les Anneaux de Pouvoir, n’est pas liée au monde cinématographique du Seigneur des Anneaux de Jackson, malgré certaines confusions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Selon The Hollywood Reporter, Jackson et Walsh étaient apparemment “frustrés” que tant de fans pensent qu’ils étaient impliqués dans la série. Et puisque Amazon prévoit d’enrichir son univers lancée avec la série Prime Video, il se pourrait bien que leurs deux visions distinctes se fassent concurrence.

Étant donné le succès des films de Jackson, il n’est pas surprenant qu’un nouveau film basé sur Gollum et prévu pour 2026 suscite beaucoup d’enthousiasme parmi les fans.

“Laissez Serkis créer,” a déclaré un utilisateur sur X/Twitter, tandis qu’un autre écrivait : “Ça a l’air incroyable.” Un troisième ajoutait : “Voilà des nouvelles intéressantes.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant, voici notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.