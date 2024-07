One Piece hype les fans en teasant une attaque folle de Shanks dans l’épisode 1112

Le combat entre Shanks et Kid est l’un des moments les plus populaires de l’Arc d’Egghead, et c’est pourquoi la Toei a voulu hyper les fans avec une nouvelle vidéo promotionnelle teasant la puissance de Shanks.

Shanks le Roux est l’un des personnages les plus puissants de One Piece, et les fans ont eu pour la première fois un “aperçu de son pouvoir” lorsqu’il anéantit l’Équipage de Kid. Les membres de l’Équipage du Roux s’apprêtent à quitter Elbaf (ou Erbaf), mais Eustass Kid et son équipage les défient pour une revanche.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avant le combat, Shanks décide de donner à Kid une option : soit remettre ses ponéglyphes, soit risquer de l’affronter. Cependant, Kid n’est pas le genre de personne à se laisser impressionner par ce genre de menaces. Comme prévu, le membre de la Pire Génération ne fait pas le poids face à l’un des redoutables Quatre Empereurs (ou Yonko en VO).

Shanks utilise la fameuse technique de Gol D. Roger, baptisé le “Trépas divin” (ou Kamusari), contre l’Équipage de Kid. L’anime adaptera cette scène dans l’épisode 1112.

Grâce à Pew, un internaute qui partage régulièrement du contenu lié à One Piece sur X/Twitter, on peut avoir une traduction de la vidéo promotionnelle, qui comporte le message suivant : “C’est l’homme qui rit de la plupart des choses, se met en colère pour ses amis et peut être digne de leurs rêves. Un leader digne et un homme au cœur compatissant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Un homme qui s’est tenu aux côtés de “l’Homme le plus fort” et a croisé le fer avec lui. Un homme qui possède à la fois force et gentillesse. Cet homme montrera un aperçu de son pouvoir.”

La description parle non seulement de la personnalité de Shanks, mais elle mentionne également une brève confrontation entre lui et Edward Newgate, plus connu sous le nom de Barbe Blanche, et qui était également surnommé “L’Homme le plus Fort du Monde”.

Un fan a alors partagé sur X/Twitter : “C’est insensé que ce ne soit qu’un aperçu de son pouvoir. À quel point Shanks est-il vraiment fort ? À quel point Mihawk est-il vraiment fort ? Marineford n’est pas seulement un mauvais outil d’échelle, mais il pourrait aussi être inutile. Kid était un pirate avec une prime de 3 milliards que même Big Mom ne pouvait pas abattre d’un coup. Ce n’était qu’un morceau ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shanks est le modèle de Luffy, et leurs personnalités ne sont pas si différentes. La première moitié de la description peut également être utilisée pour décrire Luffy. Un autre fan a remarqué cette similitude et a partagé : “Beaucoup de ces caractéristiques s’appliquent également à Luffy. C’est vraiment fou à quel point ils se ressemblent en termes de croyances. C’est dingue.”

Et pour en apprendre davantage sur les Chapeaux de Paille, consultez la date de sortie et les spoilers du chapitre 1120 de One Piece. Vous pouvez également découvrir quel est ce personnage qui a failli être le second de Luffy.

L’article continue après la publicité