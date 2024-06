One Piece aurait déjà révélé les vraies intentions de Shanks à l’insu de tous

Shanks est l’un des personnages les plus mystérieux de One Piece. Pourtant, le manga aurait dévoilé ses véritables intentions depuis un bon moment, mais il se peut qu’elles aient été perdues dans la traduction.

Même si les différentes strates de mystères de One Piece commencent à être dévoilées grâce à l’arc Egghead et le message de Vegapunk, il reste encore de nombreuses énigmes – sans compter les nouvelles que l’auteur s’est amusé à rajouter dans le chapitre 1117 du manga. Et les secrets sont plus nombreux chez un personnage en particulier : Shanks le Roux, Empereur, mentor de Luffy et ancien membre de l’équipage du roi des pirates, Gol D. Roger.

Fort d’un solide CV, le pirate est connu depuis le début du manga puisqu’on nous l’a présenté dans la saga East Blue. Sans oublier que c’est de lui que Luffy tient son chapeau de paille et donc son célèbre surnom, mais aussi sa soif d’aventure et de liberté. Il apparaît pourtant rarement dans l’histoire, bien que chaque passage soit suffisamment marquant pour faire de lui l’un des personnages les plus importants de la série. D’autant plus que le chapitre 1054 confirmait qu’il était lui aussi intéressé par le One Piece… sauf qu’un détail aurait bien pu passer à la trappe lorsque le pirate a annoncé vouloir chercher le trésor.

Que voulait dire Shanks dans le chapitre 1054 de One Piece ?

Selon un internaute natif du Japon sur X/Twitter, “le kanji dans cette scène est utilisé pour signifier « prendre par la force » (奪う), ce qui suggère que Shanks envisage de voler le One Piece à son possesseur légitime. Il sait probablement qui en est le véritable propriétaire, ce qui explique le choix de ce terme.“

eiichiro oda/shueisha/toei

Mais le chapitre implique également que Shanks a attendu que Luffy éveille pour de bon son fruit du démon sous sa véritable forme avant de passer à l’action. Le capitaine a également rencontré les membres du Gorosei et évoqué un certain pirate, chose d’autant plus étrange qu’on sait qu’il est celui qui leur a volé le fruit du démon de Luffy.

Au final, Luffy a mangé par erreur le fruit, obtenant à terme les mêmes pouvoirs que Joy Boy. Mais il semble que les choses se soient déroulées comme elles le devaient, que ce soit intentionnel ou non : la simple présence d’un Empereur dans un petit village d’East Blue avait déjà de quoi surprendre, mais les coïncidences entre les chapeaux de paille de Luffy et Joy Boy ou encore leur désir de liberté ne cessent de s’accumuler.

De plus, dans le flashback d’Oden, Roger dit quelque chose à Shanks qui n’a pas encore été révélé. Beaucoup d’éléments concernant Shanks confirment donc que son objectif n’a jamais été évident dès le début. Compte-t-il dérober le trésor pour aider Luffy à atteindre un objectif plus grand encore que la simple quête du One Piece ?

Que son désir de prendre le trésor par la force soit égoïste ou non n’est pas encore certain. Shanks n’a jamais semblé particulièrement maléfique, mais il reste un pirate. Et Eiichiro Oda a toujours la possibilité d’ajouter des rebondissements à l’histoire du capitaine dans One Piece.

