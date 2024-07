L’ending de la saison 2 d’Oshi no Ko enfin dévoilé dans un nouveau teaser

La musique de fin d’épisode de la première saison avait été applaudie par les fans, et la saison 2 semble décidée à remettre le couvert : l’ending est dévoilé à quelques jours de la sortie des nouvelles aventures de Ruby et Aqua.

Oshi no Ko a été l’un des plus grands succès de l’été 2023, prenant de nombreux spectateurs au dépourvu dans un paysage alors orienté vers les combats de Jujutsu Kaisen et autres Bleach : Thousand-Year Blood War. Loin de se contenter de montrer des idoles japonaises mettant des paillettes dans la vie de leurs fans, la série a plu pour son scénario parfois très sombre, proposant d’explorer l’envers du décor du monde du divertissement au Japon.

Aqua et Ruby sont en effet les enfants de la chanteuse Aï, mais ils sont surtout d’anciens admirateurs réincarnés en conservant leurs souvenirs. Problème : leur nouvelle vie de rêve prend un virage morbide quand leur maman star se fait assassiner par un stalker. Ruby décide de tenir la promesse faite à Aï en devenant elle-même une idole et en espérant ainsi honorer sa mémoire, tandis qu’Aqua se lance dans une enquête qu’il pense d’abord solitaire, avant de se retrouver lié à de nombreux autres personnages aussi fascinants qu’attachants.

Alors que la saison 2 d’Oshi no Ko approche, l’anime a fait la grande annonce que beaucoup attendaient, et a présenté l’ending qui conclura les épisodes : “Burning” de l’artiste Hitsujibungaku. L’information a été lâchée dans un nouveau teaser, qui permet d’entendre un extrait du morceau tant espéré par la communauté de fans.

Car si l’anime a fonctionné, ce n’est pas que pour son intrigue, son humour ou l’animation très soignée qui donne vie aux protagonistes du manga d’Aka Akasaba et Mengo Yokohari. Un autre argument qui pourrait paraître dérisoire sur d’autres animes prend toute son importance avec Oshi no Ko : ses musiques de générique, et plus particulièrement l’ending, qui vient ponctuer chaque épisode de la saison 1 avec une efficacité redoutable – au point de lancer de nombreux paris à chaque épisode pour deviner la scène la plus adaptée pour lancer la musique. Un bon point, quand on considère que l’anime parle avant tout d’idoles pop !

Mais qui dit nouvelle saison, dit nouvelle chanson. Et autant dire que les fans attendent au tournant le morceau qui va remplacer “Mephisto” de Queen Bee (ou Ziyoou-Vachi au Japon), d’autant plus que la série a pris son temps avant de faire la révélation de son successeur.

Quant à savoir si l’anime réussira à créer le même impact dans le rythme de ses épisodes et provoquer le même engouement, il faudra attendre le premier épisode de la saison 2 d’Oshi no Ko : rendez-vous le 3 juillet 2024 sur ADN.