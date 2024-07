Combien y aura-t-il d’épisodes dans la saison 2 d’Oshi no Ko ?

Oshi no Ko a été l’anime événement de l’été 2023 et va revenir en force avec sa saison 2, mais pour combien d’épisodes en tout ?

Ruby et Aqua ont réussi à conquérir le cœur de nombreux spectateurs durant l’été 2023, alors que la mode était aux batailles intenses, à l’image du Drame de Shibuya pour Jujutsu Kaisen ou l’arc Thousand-Year Blood War chez Bleach. Peu impressionnées, les étoiles montantes d’Oshi no Ko ont elles aussi fait un véritable carton, le studio Doga Kobo réussissant à adapter à la perfection le manga d’Aka Aksaka et Mengo Yokoyari.

Mais l’enquête d’Aqua pour retrouver le véritable meurtrier de sa mère et idole Aï ne faisait que commencer : l’adolescent réincarné a trouvé une nouvelle piste du côté d’une troupe de théâtre et compte bien exploiter toutes ses ressources pour continuer ses recherches. La saison 2 va ainsi reprendre l’arc “Tokyo Blade” et sa pièce théâtrale. Mais pour combien d’épisodes en tout ?

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 2 d’Oshi no Ko ?

Il y aura 13 épisodes en tout dans la saison 2 d’Oshi no Ko.

C’est sur le site officiel de l’anime que l’information a été partagée. En effet, les prochaines aventures de Ruby et Aqua seront publiées en 6 DVD et Blu-Ray. Le premier disque proposera les trois premiers épisodes de la saison 2, tandis que les 5 suivants compteront chacun deux épisodes.

La saison 2 d’Oshi no Ko sera donc plus longue de la saison 1, qui n’avait “que” 11 épisodes – dont un pilote d’une durée spéciale d’une heure pour présenter Aï et la réincarnation des deux héros dans les corps des jumeaux Ruby et Aqua.

À ce stade, rien ne permet de savoir si le premier épisode de la saison 2 sera lui aussi un spécial plus long que la normale ou non. Il faudra probablement attendre le 3 juillet pour le découvrir sur ADN. En revanche, inutile d’attendre pour découvrir l’ending qui conclura les prochains épisodes d’Oshi no Ko : il a enfin été dévoilé dans un nouveau teaser de la saison 2.

