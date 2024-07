Top 7 des animes comme Oshi no Ko, entre paillettes, célébrité et enquêtes criminelles

La saison 2 d’Oshi no Ko vient de démarrer, et si vous aimez les aventures de Ruby et Aqua, voici 7 autres animes qui vous plairont à coup sûr.

L’anime a fait un carton en adaptant le manga d’Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, et a très vite eu droit à son renouvellement : Oshi no Ko reprend enfin avec de nouveaux épisodes dans une saison 2, histoire d’offrir la suite de l’enquête d’Aqua sur son paternel et la création du groupe de Ruby et compagnie.

Mais l’attente a déjà été longue entre les deux saisons, et la sortie des épisodes se fera de manière hebdomadaire : difficile de passer le temps entre chaque semaine… à moins d’avoir d’autres animes à se mettre sous la dent ? On vous propose justement un top 7 des animes comme Oshi no Ko, pour remettre des paillettes dans votre vie et pimper un peu les squelettes cachés en coulisses.

7 – The Perfect Insider

hiroshi mori/kodansha, a-1 pictures

La personne la plus intelligente au monde s’appelle Shiki Magata et son esprit est tellement brillant qu’elle vit recluse dans un centre de recherches, pour sa sécurité. Malgré la protection particulièrement poussée du lieu, on la retrouve assassinée : il revient alors au professeur Saikawa et son assistante Moe Nishinosono de découvrir l’identité et le mobile du coupable.

Si les enquêtes d’Aqua vous passionnent, The Perfect Insider sera l’idéal pour vous tenir en haleine, vous entraînant dans toujours plus de mystères à mesure que les enquêteurs remonteront différentes pistes.

The Perfect Insider est disponible sur Crunchyroll.

6 – Nana

ai yazawa/shueisha, madhouse

L’envers du décor dans le monde de la musique et de ses différents acteurs souvent toxiques, deux femmes en font les frais : toutes deux s’appellent Nana, et si tout semble les opposer, elles se retrouvent malgré tout liées en emménageant ensemble.

Relations parfois (souvent) malsaines, difficultés des artistes à se faire reconnaître dans le milieu, mais aussi moments de tendresse éphémères : Nana ne parle pas d’idoles japonaises ou d’acteurs, mais son univers de l’industrie de la pop culture est le même et parle de problématiques très similaires à celles d’Oshi no Ko.

Nana est disponible sur Crunchyroll.

5 – Carole & Tuesday

netflix

Monter un groupe n’a rien d’une sinécure dans un monde où 99% de la musique est créé par une Intelligence Artificielle. Mais deux filles décident de tenter quand même l’aventure en comptant sur leur passion, s’associant pour tenter de percer et se faire un nom.

Peu importe le genre musical, c’est l’amour de la musique qui transparaît dans Carole & Tuesday, qui fait la part belle aux groupes et surtout à leur création, tout en abordant la question du rejet et de la solitude. Avec un petit plus ici : loin du Japon actuel auquel les spectateurs sont habitués, l’intrigue nous transporte en direction de Mars.

Carole & Tuesday est disponible sur Netflix.

4 – Bocchi the Rock !

aki hamaji/hobunsha, cloverworks

Hitori Goto est particulièrement timide, au point d’écoper du surnom de “Bocchi-chan”, soit “la petite timide“. Préférant s’isoler plutôt que croiser du monde, elle se concentre chaque jour sur sa guitare, pratiquant seule chez elle. Mais son quotidien risque d’être bouleversé alors qu’elle attire l’attention de Nijika Ijichi, une batteuse à la recherche d’une guitariste pour son groupe de musique.

Passer de l’ombre à la lumière n’est pas toujours évident, tout comme accepter de se lier d’amitié avec des inconnus : comme Aqua qui se pensait indifférent aux gens qui l’entourent, Bocchi va peu à peu s’ouvrir et se découvrir des affinités avec d’autres personnes, essentiellement grâce à la musique.

Bocchi the Rock ! est disponible sur Crunchyroll.

3 – Belle

koch films

Adolescente complexée, Suzu s’évade de son quotidien de campagnarde en entrant dans le monde virtuel de U, dans lequel elle incarne une véritable célébrité et star de la chanson, Belle. Mais que serait la Belle sans sa Bête ? En croisant le chemin d’un étrange avatar, Suzu va se laisser emporter par la curiosité et se retrouver catapultée dans une aventure qui la fera grandir.

Mamoru Hosoda se fascine pour la question de l’avatar et des apparences sur Internet : après le réseau d’OZ dans Summer Wars, le réalisateur retrouve un de ses thèmes fétiches et entraîne ses spectateurs dans un nouveau chassé-croisé entre lumineuses personnalités de façade et drames familiaux bien réels, le tout accompagné de chansons et de clips immersifs, monde virtuel oblige.

Belle est disponible en Vidéo à la Demande ou en Blu-Ray et DVD.

2 – Erased

kei sanbe/kadokawa

Satoru Fujinoma a tout pour passer inaperçu, son quotidien banal étant rythmé par sa carrière de mangaka qui ne décolle pas et son job d’appoint en tant que livreur de pizzas. Mais Satoru a un secret : il est capable de remonter le temps de quelques minutes pour empêcher des incidents de se produire. Sauf que son étrange pouvoir va un jour dérailler et le ramener 18 ans en arrière, à une époque où des enfants de son école ont été enlevés et assassinés.

Erased n’a pas grand-chose à voir avec le monde de la musique et du spectacle en général, mais a malgré tout de solides points communs avec Oshi no Ko. Une enquête sur des événements passés depuis bien longtemps, un homme adulte se retrouvant malgré lui dans un corps d’enfant pour mener à bien ses recherches, et un mystère entourant un assassin qu’il est difficile d’identifier : on reconnaît bien là l’intrigue réservée à Aqua, alors qu’il recherche le tueur d’Aï.

1 – Perfect Blue

splendor films

Mima appartient à un groupe d’idoles populaire, les Cham, mais elle décide de changer de voie : désormais, elle fera carrière en solo et se lancera en tant qu’actrice. Toutefois, ce changement d’orientation n’est pas du goût de tout le monde, et très vite menaces et harcèlement commenceront, alors qu’un inconnu se fera passer pour la jeune femme sur Internet.

Le monde des idoles peut parfois cacher de sombres revers, et si Oshi no Koi parvient avec brio à le démontrer, un autre classique de l’animation est passé bien avant l’anime. Perfect Blue, signé par le renommé Satoshi Kon, a dévoilé tout ce qui est généralement dissimulé honteusement sous le tapis, n’hésitant pas à remuer le couteau dans les plaies de ses personnages. Toxicité, prédateurs, désespoir et hallucinations accompagnent celle qui espérait briller, dans un monde où les idoles représentent souvent plus des fantasmes que des chanteuses ou des actrices. Le long-métrage joue habilement avec les nerfs et la perception des spectateurs comme de ses protagonistes, et comme chaque fois, Satoshi Kon excelle à flirter avec la folie à l’écran, inondant ses spectateurs d’une ambiance soignée et d’innombrables détails visuels. Attention : le film n’a rien de tendre et est réservé à un public averti.

Perfect Blue est disponible sur Crunchyroll.

La saison 2 d’Oshi no Ko vient de démarrer : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Et si ce top 7 ne vous suffit pas, vous pouvez également aller jeter un coup d’œil à la liste des animes de la saison.