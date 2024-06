Oshi no Ko devrait bientôt commencer son arc final

Oshi no Ko, le manga populaire sur les idols, a révélé que l’arc final commencera ce mois-ci, bien que la durée totale de l’histoire reste encore incertaine.

Depuis ses débuts en avril 2020, Oshi no Ko est devenu une franchise à succès. Le manga a été l’un des incontournables du top dix de Manga Plus pendant des mois, et l’œuvre de Aka Akasaka et Mengo Yokoyari a encore plus gagné en popularité grâce à son adaptation animée sortie en 2023. C’est pourquoi la sortie imminente de la deuxième saison fait de lui l’un des animes les plus attendus de cet été.

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, et il a été révélé que le dernier arc d’Oshi no Ko commencera au chapitre 153, prévu normalement pour le 19 juin 2024.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails, les œuvres précédentes de l’équipe créative peuvent donner une idée de la durée de l’arc final. Par exemple, le manga Kaguya-sama: Love Is War d’Akasaka a mis un an à se terminer une fois que l’on savait que l’on était dans la conclusion.

Nous pourrions donc voir la même chose avec Oshi no Ko, et étant donné la grande communauté qui s’est formée au fil des ans, l’équipe pourrait vouloir prolonger l’histoire autant que possible. Cela dit, les fans respectent la décision des créateurs.

“Il faut aimer un mangaka qui termine sa série comme il le souhaite sans la prolonger indéfiniment”, dit un utilisateur sur X/Twitter. “Je pensais qu’ils allaient l’exploiter en raison de sa popularité folle, mais l’auteur a fait le bon choix”, dit un autre.

D’autres espèrent que le manga aura droit à une vraie fin, plutôt que la surprise de voir l’histoire continuer. “À quel point l’arc final est-il ‘final’ ? J’aime attendre que les mangas soient presque terminés pour les lire. J’ai fait ça avec Chainsaw Man car j’avais entendu dire que ça se terminait il y a quelques années, seulement pour être surpris par les mots ‘Partie 1’ quand j’ai fini”, demande un autre utilisateur.

C’est une question qui ne pourra être répondue qu’avec le temps. D’ici là, les fans auront toujours de quoi s’occuper avec l’anime, puisque la saison 2 d’Oshi no Ko sera diffusée le 3 juillet 2024.

En attendant, vous pouvez consulter nos guides sur les autres nouveautés à venir cette année, comme par exemple DandaDan ou encore la saison 2 de Tower of God. Vous pouvez également découvrir notre liste des animes à voir ce mois-ci.