Quand sortira la saison 3 d’Oshi no Ko ? Trailer, intrigue, tout sur la suite de l’anime

Le final de la saison 2 d’Oshi no Ko vient de sortir, mais l’anime n’est pas terminé : intrigue, premières images et trailer, on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 3.

Ruby est en plein deuil mais Aqua est arrivé à passer à autre chose : la découverte du corps du docteur Gorô Amamiya a changé de nombreux éléments dans la vie des deux jumeaux en passe de devenir des stars. Mais le mystère est loin d’être résolu à la fin de la saison 2 d’Oshi no Ko, et c’est à la fille d’Aï Hoshino de mener l’enquête à la place de son frère.

L’adolescente accuse le coup après être tombée sur le corps de son premier amour, et c’est à son tour de vouloir retrouver le meurtrier pour se venger. Encore faudra-t-il qu’elle réussisse à conjuguer sa vie de lycéenne et d’idole avec ses investigations, alors que de nouveaux personnages énigmatiques sont entrés dans la danse. Et ça tombe bien : la saison 3 d’Oshi no Ko devrait offrir de nombreuses réponses aux spectateurs.

Y aura-t-il une saison 3 d’Oshi no Ko ?

Il y aura bien une saison 3 d’Oshi no Ko : la production de la suite a officiellement reçu le feu vert.

C’est sur le site officiel de l’anime que la nouvelle a été révélée : “La production de la saison 3 est confirmée. Un visuel de l’annonce de la saison 3 a été dévoilé. Une bande-annonce spéciale pour la production de la saison 3 a également été publiée.“

La nouvelle était en effet accompagnée d’un premier visuel clé et d’un trailer.

Quand sortira la saison 3 d’Oshi no Ko ?

La saison 3 d’Oshi no Ko pourrait sortir fin 2025, mais aucune date ou fenêtre de sortie n’a été annoncée pour le moment.

Il a fallu une année entre les deux premières saisons : la saison 1 a commencé sa diffusion en juin 2023 et la seconde en juillet 2024. La production de la suite ayant été annoncée au même moment que le final de la saison 2, on peut ainsi espérer un délai semblable et assez court avant de trouver les nouveaux épisodes d’Oshi no Ko.

On peut ainsi s’attendre à une sortie durant l’automne 2025, voire l’hiver 2026. Il faudra toutefois attendre une annonce officielle pour savoir quand exactement sortira la saison 3 de l’anime.

Images et teaser de la saison 3

L’annonce de la production de la saison 3 d’Oshi no Ko a été accompagnée d’un premier visuel clé et d’une bande-annonce :

Intrigue : à quoi faut-il s’attendre pour la suite ?

La saison 3 d’Oshi no Ko reprendra six mois après le tournage du clip du groupe B-Komachi et de la découverte du corps de Gorô Amamiya.

À ce stade, peu d’informations ont été partagées sur la suite de l’anime : on ne sait donc pas combien d’épisodes seront dans la saison 3, ni quels arcs seront adaptés. Malgré tout, il reste possible de déterminer quelques intrigues à partir du premier visuel et du trailer partagés avec l’annonce de la production.

On peut ainsi s’attendre à ce que l’arc “Clé de Voûte“ soit intégralement adapté, ainsi que l’arc “Scandale“.

Dans le premier, Aqua anime une émission de mystères et d’enquêtes tandis que Ruby continue de progresser dans le monde du divertissement. L’arc est également l’occasion d’en apprendre plus sur le vrai père des jumeaux, tout en présentant de nouveaux personnages, comme la cosplayeuse Mimi Yoshizumi ou l’assistant réalisateur Shun Yoshizumi.

Le second arc plonge Kana Arima au cœur d’un scandale à cause de photos de paparazzi, et dont les répercussions risquent de toucher Aqua.

En attendant d’avoir plus d’informations sur la saison 3 d’Oshi no Ko, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil au programme des animes d’automne 2024.