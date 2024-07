L’épisode 1112 de One Piece vient de battre un record du final de la saison 4 de Demon Slayer, pourtant très apprécié.

C’était un épisode très attendu par les fans de One Piece : l’anime a enfin adapté un combat emblématique de l’arc Egghead, opposant Shanks le Roux à Eustass Kidd. Non seulement l’événement est majeur pour la suite de l’histoire, mais il offre surtout la possibilité de voir le mentor de Luffy se battre pour de vrai. L’intrigue autour du personnage ne pouvait que générer de l’attente, et la Toei Animation a réussi à en faire un événement, modifiant légèrement la chronologie dans l’adaptation du manga d’Eiichiro Oda pour présenter l’affrontement avec davantage d’impact.

Le 14 juillet était donc jour de fête, mais tout le monde n’a pas célébré la même victoire. En effet, après des retards et du teasing de la part du studio qui s’est débrouillé pour faire monter la tension, l’épisode 1112 de One Piece a finalement été diffusé. Et la réaction a été unanime d’après les spectateurs : l’attente de plus d’un an après la publication du chapitre 1079, ici adapté, en valait clairement la peine.

Intitulé “Duel au sommet. Shanks contre Eustass Kidd !“, l’épisode nous montre la bataille navale entre deux équipages : celui de Kidd, qui défie celui du Roux. Le duel entre les deux monstres des mers n’est pas le premier, puisque leurs routes se sont déjà croisées. En revanche, il s’agit à ce stade du dernier, car le combat va clairement à sens unique, en faveur de Shanks qui s’illustre à merveille avec l’attaque du Trépas Divin, tandis que les géants d’Erbaf se chargent d’achever les survivants.

Animé et réalisé à la perfection, le nouvel épisode a très vite grimpé dans les classements dès sa diffusion. Sur IMDb, il a obtenu la note stupéfiante de 9,9 dès son démarrage, surpassant d’autres animes très appréciés… y compris le final de la saison 4 de Demon Slayer, qui avait lui aussi fait forte impression sur les spectateurs.

En effet, le dernier épisode de la saison 4 de Demon Slayer, sorti une semaine avant l’épisode 1112 de One Piece, est à ce stade le mieux noté de la série reprenant le manga de Koyoharu Gotouge, avec un score de 9,8. Mais One Piece a encore réussi à prouver que le classique avait toujours sa place sur les podiums et méritait le titre de roi des animes.

L’arc Egghead est loin d’avoir dévoilé tous ses combats passionnants pour le public de One Piece. Quant à Demon Slayer, d’autres occasions de récupérer la première place se présenteront, puisque la série se terminera avec une trilogie de longs-métrages intitulée La Forteresse de l’Infini.