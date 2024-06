Dans quel épisode de One Piece aura lieu le combat de Shanks vs Kid ?

L’anime One Piece est sur le point d’adapter le combat très attendu entre Shanks et Eustass Kid, mais dans quel épisode exactement ?

L’arc Egghead est très certainement l’un des plus plébiscité par les fans de One Piece : alors que la manga enchaîne les révélations après de longs flashback sur le passé douloureux de Kuma, les spectateurs viennent déjà de découvrir de nombreux secrets entourant le monde et le fruit du démon de Luffy.

Mais la force d’Egghead, c’est aussi les excellents combats qui ajoutent du piment au récit d’Eiichiro Oda. Parmi eux, il en est un qui est particulièrement attendu par les fans : le duel entre Shanks le Roux, et Eustass Kid. Alors que le premier est plus un exemple et un mentor pour Luffy, le second est un rival du Chapeau de Paille et présente une personnalité un peu plus complexe.

Le capitaine a joué un rôle essentiel dans la chute des deux Empereurs de la saga Wano, mais n’a pas fini d’apparaître à l’écran. On vous dit quand devrait arriver le combat du pirate contre Shanks.

Dans quel épisode le combat de Shanks contre Kid sera-t-il mis en scène ?

Le combat de Shanks contre Kid devrait commencer dans l’épisode 1110 de One Piece, si l’on se fie au rythme actuel de l’anime.

eiichio oda/shueisha/toei animation

L’anime a diffusé l’épisode 1107 le 2 juin 2024, qui couvrait une bonne partie du chapitre 1075 du manga. L’épisode 1108 approchera donc du moment où Shanks et ses hommes se préparent à la bataille dans le chapitre 1076 du manga, avant de démarrer ensuite pour de bon dans le chapitre 1079, soit aux alentours de l’épisode 1110.

Le capitaine se bat pour ses amis d’Erbaf : il refuse que le pays des géants devienne une zone de guerre. Mais avant de s’en prendre à Eustass Kid, il lui offre la possibilité de se rendre et de lui remettre ses Ponéglyphes. Malheureusement, son adversaire n’est pas du genre à céder aussi facilement et se montre imperméable aux menaces.

Après cette première confrontation, qui devrait apparaître à la fin de l’épisode 1108 ou au début du 1109 de l’anime, One Piece reviendra sur les événements se déroulant à Egghead. Mais ce sera pour ensuite mieux revenir à la charge sur les deux capitaines s’affrontant autour de l’épisode 1110.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du combat entre Eustass Kid et Shanks le Roux dans le manga One Piece

Que se passe-t-il dans le combat entre Shanks et Eustass Kid ?

Le combat est bref et très certainement à sens unique, étant donné l’anéantissement d’Eustass Kid et son équipage par les pirates du Roux et les géants : même le bateau est éventré.

Crunchyroll

Avant le combat, Shanks lit les données sur Eustass Kid, mais ce dernier lance une attaque surprise, prévoyant d’éliminer tous ses ennemis en dix secondes. Shanks utilise alors le haki de l’observation pour percevoir les dégâts dévastateurs que l’attaque de Kid aurait sur son navire et ses membres d’équipage.

Conscient des risques, l’Empereur ne perd pas une seconde et utilise immédiatement la technique “Trépas divin” (ou “Kamusari“) de Gol D. Roger sur les pirates de Kid. L’attaque vient à bout dès sa première utilisation de Kid et Killer, qui intervient pour sauver son capitaine.

Dorry et Broggy se chargent ensuite d’asséner le coup final au reste de l’équipage et leur navire, ne laissant aucune chance de se remettre aux pirates.

Les pirates de Kid sont-ils toujours en vie dans One Piece ?

Le statut des pirates de Kid reste inconnu à ce jour, dans l’anime comme dans le manga One Piece.

crunchyroll

La défaite violente de Kid et Killer force le reste de l’équipage à se rendre et remettre les copies des trois Ponéglyphes à leur disposition. Mais même après la reddition et la disparition de Kid et Killer, les géants décident de porter le coup final aux autres pirates.

Car les pirates de Kid ont osé pointer des armes sur eux alors qu’ils se trouvaient sur le territoire des géants. Une grave erreur dont les conséquences seront lourdes, le navire de Kid sombrant dans les profondeurs.

Le chapitre 1079 de One Piece a été publié en mars 2023 et aucune mise à jour sur le sort de Kid et ses hommes n’a encore été faite par l’auteur Eiichiro Oda – à part une mention s’apparentant davantage à une plaisanterie qu’à un vrai retour. Il faudra donc attendre encore un peu avant d’espérer retrouver les pirates.