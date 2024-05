One Piece Épisode 1106 : date de sortie, aperçu et spoilers

Rien ne va plus sur l’île Egghead : Saturn est en chemin et le docteur Végapunk a disparu ! Date et heure de sortie, aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1106 de One Piece.

L’anime One Piece est entré dans l’arc Egghead, première étape de la saga finale écrite par Eiichiro Oda. Et si les choses avaient commencé en force, l’histoire s’apprête à gagner encore en intensité alors que de dangereuses forces se préparent pour une confrontation.

L’équipage des Chapeaux de Paille a accepté d’emmener le docteur Végapunk sur le navire de Luffy pour l’exfiltrer, mais tout ne vas pas se passer comme prévu. Et alors que Saturn est en route pour l’île futuriste ou que Bonney fouille dans les souvenirs de son père, c’est à présent au tour du docteur de jouer à cache-cache.

Date et heure de sortie, aperçu et spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1106 de One Piece.

L’épisode 1106 de One Piece sortira le dimanche 26 mai 2024 sur Crunchyroll et ADN, à partir de 9h. Il sera ensuite disponible sur Netflix à partir du 2 juin 2024.

Aperçu et spoilers de l’épisode 1106 de One Piece

L’épisode 1106 de One Piece sera intitulé “Problème à signaler. Trouvez le Dr Végapunk !” et montrera l’équipage occupé à retrouver le savant d’Egghead, qui s’est tout simplement évaporé.

L’aperçu vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, présente le prochain épisode avec ce résumé : “Avant l’évasion d’Egghead, le Dr Végapunk disparaît abruptement avant d’être exfiltré. Où a-t-il pu disparaître dans un laboratoire condamné ? Laissé en plan, l’équipage se met à sa recherche.“

Alors qu’on découvrait un Saturn en route pour Egghead en compagnie de Kizaru, l’épisode 1106 de One Piece dévoilera une nouvelle gamme de Pacifistas. Censés protéger Végapunk, les 50 cyborgs seront déployés sur l’île.

Malheureusement, le docteur a disparu, alors qu’il devait se faire exfiltrer. Luffy le cherchera partout dans le labo, au point d’en casser ses bottes. Ce n’est qu’après avoir abandonné, épuisé, qu’il apprendra que tout est enregistré : on découvre ainsi que Bonney est toujours dans le coin. En revanche, le déchaînement récent des Séraphins a abîmé des caméras, et le savant n’apparaît nulle part.

Un autre problème semble s’ajouter à la situation déjà tendue : il est impossible pour les pirates et les versions de Végapunk de sortir du dôme, qui a été désactivé. Les lasers de protection les grilleraient sans aucun doute. Nos héros se retrouveront donc piégés, et n’auront d’autre choix que de chercher en priorité Végapunk. Seuls Luffy et Zoro resteront sur place, le premier étant épuisé, le deuxième risquant de se perdre et faire perdre encore plus de temps à ses camarades.

L’épisode 1106 sera aussi l’occasion de revoir Nefertari Vivi, qui défendra Luffy. De son côté, Bonney aura droit à un avant-goût des souvenirs de son père, mais pourrait bien ne pas aimer ce qu’elle découvrira sur le passé de Kuma dans One Piece.

