One Piece Épisode 1105 : Les fans de Sanji vexés par un changement dans l’anime

L’épisode 1105 de One Piece contient un changement notable par rapport au manga, qui a pu énerver les fans de Sanji sur les réseaux sociaux.

L’anime comme le manga sont actuellement dans l’arc Egghead, première vraie partie de la saga finale de One Piece. Et tandis que les chapitres écrits par Eiichiro Oda approchent de la fin du séjour des Chapeaux de Paille au pays de la science, la série d’animation a encore un joli paquet de scènes à couvrir. Pourtant, parmi l’unes d’elles, la Toei a décidé d’apporter des changements.

Là où certains spectateurs ne verront rien de bien important, les fans d’un personnage l’ont en travers de la gorge : car Sanji semble avoir été victime d’une “scène filler”, faite pour rajouter de la matière et gagner du temps pour ne pas rattraper le manga. Or, sur les réseaux sociaux, une guerre de longue haleine a démarré il y a de cela plusieurs années pour déterminer qui du cuisinier ou de Zoro était le plus puissant.

“Toei est en tendances, et une grande partie de la discussion se montre critique car de nombreux fans ont été déçus de la façon dont ils ont géré la scène de Sanji aujourd’hui.“

La modification de certains moments réservés à Sanji passe donc mal, d’autant plus que ces changements semblent baisser le niveau du cuisinier par rapport à son rival. Dans l’épisode 1105, le pirate vient en aide à Edison. Ce dernier est visé par un laser et ne doit sa survie que grâce au cuisinier, qui apparaît au milieu du nuage provoqué par l’explosion.

Mais dans le manga, Sanji est bien plus rapide et sauve Edison avant que le rayon ne le touche. Les deux personnages atterrissent ensuite au côté de Zoro, une action qui a également été supprimée de l’anime. Les fans ont alors reproché la soudaine lenteur du pirate, pourtant considéré comme plus rapide que Zoro.

“« Les fans de Sanji ont été déçus par la manière de gérer le personnage en général », il n’y a rien de vraiment nouveau,” a fait valoir un internaute visiblement lassé, rejoint par un fan : “Le studio a clairement une dent contre Sanji. D’abord les scènes contre S-Shark et maintenant ça… Et ils vont probablement trouver un moyen de ruiner sa rencontre avec Kizaru et Saturn.“

D’autres internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement en faisant valoir que la pratique ne s’arrêtait pas à des scènes de remplissage : “Il n’y a pas que ça. Il y a le fait qu’ils aient rendu Sanji si lent. Ça lui prend une bonne minute après l’explosion pour atteindre Edison. Dans le manga, Lilith a tout juste le temps de parler avant que Sanji atterrisse.“

Même du côté des spectateurs qui n’adorent pas spécialement “la Jambe Noire”, on retrouve des plaintes : “Je ne suis pas spécialement un fan de Sanji, mais c’est décevant. Ça biaise plein de moments cruciaux du manga. C’est pour ça que je suis excité par la production de Wit studio.“

Un autre spectateur témoigne : “Je suis un fan de Zoro et j’ai l’impression d’avoir été trahi, je ne comprends pas pourquoi ils ne reproduisent pas les choses telles qu’elles sont.“

Il va de soi que la plupart des fans ne se montre pas aussi offensée, ne voyant rien de particulièrement grave au choix d’allonger la scène. Comme l’a ainsi fait remarquer un autre fan, la Toei n’a pas pour vocation de consacrer “son temps à dépeindre un mauvais portrait du personnage“, alors qu’un autre insiste en affirmant qu’il “ne comprend toujours pas de quoi se plaignent les gens“.

L’arc Egghead n’en est qu’à ses débuts dans l’anime One Piece : vous pouvez découvrir les meilleurs combats encore à venir dans les prochains épisodes, ou davantage d’informations sur le remake de One Piece par le Wit studio.