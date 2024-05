Le design adorable du jeune Kuma pour l’anime One Piece a fuité

L’anime One Piece s’apprête à adapter une histoire tragique du manga, et une première image a fuité, révélant le design du jeune Kuma : les fans sont à la fois attendris et terrifiés.

L’anime One Piece est en plein arc Egghead, première étape de la saga finale inventée par Eiichiro Oda. Et très bientôt, les spectateurs vont pouvoir découvrir l’adaptation de l’histoire de Kuma. L’ancien révolutionnaire compte parmi les personnages préférés des fans depuis qu’on sait qu’il a aidé les Chapeaux de Paille : considéré comme un ennemi au début, on découvrait qu’il avait en réalité beaucoup sacrifié pour leur apporter son soutien.

Mais le destin de Kuma est tragique. Transformé en Pacifista, il est devenu un esclave. Et parce que ça ne suffisait pas, le manga a fini d’enfoncer le clou en révélant un passé douloureux pour le personnage : le papa de Bonney n’a pas eu une vie facile, et son expérience est un nouveau témoignage de la part la plus sombre des Dragons Célestes.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du manga One Piece

Le leaker PewPiece, habitué des spoilers du manga One Piece et source d’anecdotes sur l’univers d’Eiichiro Oda, a récemment dévoilé le design officiel du jeune Kuma pour l’anime.

“Le design officiel pour Kuma enfant“

Et les réactions n’ont pas tardé à affluer : les fans hésitent entre attendrissement et inquiétude. Car si le personnage est effectivement adorable, on ne peut surtout pas rater la lourde chaîne qu’il porte au cou, ou son état déplorable suggérant de mauvais traitements.

“Le pauvre Kuma. J’ai envie de prendre ce jeune Kuma dans mes bras et lui dire que c’est le meilleur et que sa vie a de la valeur,” s’est ainsi exprimé un internaute sur X/Twitter, dont les propos ont été validés par un autre, faisant part de ses craintes : “Je ne suis pas prêt pour voir cette histoire animée.”

Un troisième a avoué : “Rien qu’en regardant cette fiche de personnage, je verse déjà des larmes.“

Et si les spectateurs vont découvrir toute l’horreur de son passé pour la première fois, des lecteurs reconnaissent ne pas se sentir bien, eux non plus : “Les gens disent que ceux qui ne regardent que l’anime ne sont pas prêts, mais je suis sûr que beaucoup de lecteurs de manga ne seront pas non plus prêts à voir ça animé,” a ainsi commenté un fan.

L’anime a sorti l’épisode 1105 le 19 mai 2024, reprenant le chapitre 1073. Quant à l’histoire de Kuma, elle n’apparaîtra pas avant le chapitre 1095. En se fiant au rythme adopté par la série d’animation, il ne reste plus que cinq mois environ avant de découvrir cette version plus jeune de Kuma dans One Piece.

