One Piece Épisode 1108 : date de sortie, aperçu et spoilers

Les Séraphins vont-ils blesser les Satellites de Vegapunk ? Date et heure de sortie, aperçu et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1108 de One Piece.

Le chaos commence à s’installer dans l’île Egghead : Bonney s’est enfermée dans les souvenirs douloureux de Kuma, le laboratoire se retrouve isolé et le CP-0 a tenté de s’en prendre à nos héros. Et alors que Luffy et son équipage s’étaient engagés à emmener le docteur Vegapunk loin d’ici et le mettre à l’abri, le savant a disparu, retardant le départ des pirates. Séparés pour mieux le chercher, nos héros se sont alors retrouvés confrontés à des intrus dans le laboratoire.

Après avoir retrouvé Pythagore en piteux état, l’un des groupes a en effet fait face à un Séraphin. Ce dernier est censé obéir aux ordres des Vegapunk mais ne s’est pas gêné pour attaquer York, ce qui n’annonce rien de bon pour la suite. Date et heure de sortie, aperçu, spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1108 de One Piece.

L’épisode 1108 de One Piece sortira le dimanche 9 juin 2024 sur Crunchyroll et ADN à 9h du matin, en version sous-titrée. Il sera ensuite disponible chez Netflix le 16 juin 2024.

Aperçu et spoilers de l’épisode 1108 de One Piece

L’épisode 1108 sera intitulé “Inconcevable. La rébellion des Séraphins !” et sera l’occasion de nouveaux affrontements pour les Chapeaux de Paille, qui devront faire face aux Séraphins désobéissants.

L’aperçu vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, présente le prochain épisode avec ce résumé : “Sans crier gare, les Séraphins attaquent l’équipage. Si même les ordres des Satellites ne sont pas écoutés, qui les commande ? Alors que le doute pèse sur les Vegapunk, des Séraphins sans pitié mettent l’équipage au pied du mur.“