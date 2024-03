One Piece chapitre 1110 : date de sortie et spoilers

On va passer aux choses sérieuses sur l’île Egghead : date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1110 de One Piece.

One Piece est actuellement au sommet de son arc Egghead, alors que le combat devient de plus en plus sérieux. Chaque fois qu’on imagine la série sur le point de se terminer, l’arc apporte un nouveau lot de surprises à ses fans, mettant le feu aux réseaux sociaux dans la foulée.

Le message du Dr Vegapunk pourrait bien tout changer en révélant la vérité derrière le monde. Les géants sont prêts à emmener l’équipage de Luffy vers l’arc Erbaf, mais le capitaine fait face à un Saturn déterminé à faire rappliquer la cavalerie.

Car le Doyen a décidé d’invoquer les autres membres du Gorosei à la fin du chapitre 1109. Date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1110 de One Piece.

Le chapitre 1110 de One Piece sortira le 17 mars 2024. Il sera disponible gratuitement (pendant trois semaines) sur Manga Plus, à partir de 16h en France.

Spoilers du chapitre 1110 de One Piece

Le chapitre 1110 de One Piece promet d’être encore plus important que le précédent. Le 1109 n’a toujours pas révélé le contenu du message de Vegapunk, et le mystère restera entier dans la suite, mais d’autre événements vont accaparer l’attention des lecteurs.

En effet, Saturn a invoqué le Gorosei, et ses membres vont tous arriver sur Egghead. On pourra ainsi découvrir les véritables formes des Cinq Doyens, possédant des fruits du démon aux pouvoirs éveillés et prenant l’apparence de terrifiants Yokais.

Nusjuro adoptera une forme hybride rappelant un centaure pour se débarrasser rapidement des Pacifistas présents sur l’île. Quant à Ju Peter, il s’enfoncera dans le sol sous sa forme de ver géant. Il tentera de s’en prendre à Luffy, mais les pirates géants Dorry et Broggy débarqueront à ce moment-là pour lui sauver la peau.

De son côté, Zoro va enfin mettre fin à un combat de longue haleine, celui qui l’oppose à Rob Lucci depuis près de six mois. Après avoir entendu une remarque de Sanji qui ne lui plaira pas, l’épéiste se débarrassera de l’agent du CP0 en un seul coup : une nouvelle attaque, pour le moment traduite par “Santouryou – Hell Panther Hunter“.

Le chapitre 1110 de One Piece aura droit à plusieurs double-pages pour ses nombreux moments clés : l’apparence des Doyens, la nouvelle attaque de Zoro, et l’intervention de Dorry et Broggy seront ainsi à l’honneur.

