Jujutsu Kaisen : pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 257 cette semaine ?

Alors que Jujutsu Kaisen a enfin confirmé l’éveil de Yuji qui a lancé un Rayon Noir surpuissant, les fans attendent avec impatience la suite du manga. Mais la sortie du chapitre 257 a été retardée, voici pourquoi.

La bataille contre Ryomen Sukuna dans Jujutsu Kaisen semble approcher de sa fin. Presque tous les personnages ont combattu et ont été vaincus par le Roi des Fléaux. Dans le dernier chapitre, Yuji a pris les devants alors que le manga laisse entrevoir son éveil.

Le chapitre 256 a également confirmé qu’il va dépasser Gojo en nombre total de Rayons Noirs. Larue a survécu après avoir encaissé un coup direct du Rayon Noir de Sukuna. Il a utilisé sa technique sur lui. Alors que Sukuna est distrait, Yuji va lancer un puissant Rayon Noir, nous confirmant alors que le protagoniste va s’éveiller.

D’autre part, Maki et Choso, qui ont également une nouvelle fois pris part au combat, sont gravement blessés mais toujours en vie. Le manga s’est terminé sur un suspense majeur la semaine dernière, mais les fans devront prendre leur mal en patience puisque le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen a été retardé.

Pourquoi le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen est en retard

MANGA Plus

Le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen sera publié le 21 avril.

Il ne sera pas inclus dans le 20e numéro du Weekly Shonen Jump. Comme il n’y a pas de pause cette semaine pour le magazine de la Shueisha, le retard doit être dû à l’emploi du temps de Gege Akutami.

Habituellement, Gege Akutami prend une petite pause toutes les trois semaines. La pause précédente était après le chapitre 253, grâce auquel on a appris que Kusakabe était le plus puissant des exorcistes de classe 1 alors qu’il s’apprêtait à faire face à Sukuna.

Par conséquent, ce retard n’a donc rien d’inattendu. Jujutsu Kaisen reviendra avec un autre chapitre passionnant dans le 21e numéro du Weekly Shonen Jump. Les spoilers sont également retardés, il n’y a donc pas d’informations sur le prochain chapitre pour le moment.

Cependant, compte tenu de la façon dont le dernier chapitre s’est terminé, le manga révélera probablement plus de détails sur les pouvoirs de Yuji et ce que cet “éveil” signifie réellement. Il y a aussi une possibilité que l’histoire change de point de vue et se concentre le combat opposant Kinji Hakari et Uraume.

Dans les précédents développements, Hakari était en train de tenir tête à Uraume, ce qui a donné aux autres une chance d’attaquer Sukuna sans inquiétude. Leur combat a commencé lorsque Hajime Kashimo a défié Sukuna, Uraume souhaitant alors intervenir. Ainsi, Hakari a distrait Uraume, sachant que Kashimo tenait absolument à se mesurer au Roi des Fléaux en combat singulier.

Cela est dû au fait que dans le chapitre 238, lorsque Yuji est entré sur le champ de bataille avec Hiromi Higuruma, les fans étaient très excités par son combat. Mais dans le chapitre suivant, le manga a changé de scène pour montrer le combat entre Kenjaku et Fumihiko Takaba. Il est possible que le mangaka veuille tenir les fans en haleine, ayant patiemment introduit les pouvoirs de Yuji pendant toutes ces années.

