My Hero Academia saison 7 : pourquoi All Might a-t-il fait appel à Star and Stripe ?

La saison 7 de My Hero Academia a débuté avec l’arrivée de Star and Stripe au Japon, à la demande d’All Might. Mais pourquoi l’ancien symbole de la paix a-t-il fait appel à Star and Stripe ?

La saison 7 de My Hero Academia est lancée. Le premier épisode continue l’intrigue laissée en suspens par la saison précédente, alors qu’une certaine héroïne américaine était en route pour le Japon. L’arrivée de Star and Stripe laisse présager un combat imminent, mais soulève également des questions sur son implication.

Star and Stripe est la numéro 1 des Héros Pros en Amérique. Son vrai nom est Cathleen Bate. Dans son enfance, elle et sa famille ont été prises dans une attaque de super-vilains. Ils ont été sauvés par All Might, qui était encore étudiant à cette époque. Admirative devant All Might, elle a juré de devenir une héroïne comme lui.

L’intervention du héros numéro 1 d’Amérique pourrait changer le cours de la guerre à venir. Mais il y a une autre raison pour laquelle All Might a fait appel à Star and Stripe dans My Hero Academia.

Pourquoi All Might a-t-il fait appel à Star and Stripe dans My Hero Academia ?

All Might a fait appel à Star and Stripe pour empêcher la finalisation du processus de transfert entre All For One et Tomura Shigaraki. Il ne reste que trois jours avant la fin du processus de transfert, ce qui signifie qu’All For One aura un contrôle total sur le corps de Shigaraki.

Dans la saison 6, All Might avait rencontré Stain, aka le Tueur de Héros. Ce dernier lui a transmis les informations qu’il avait trouvées sur l’évasion de Tartarus. Ces informations se présentaient sous la forme d’ondes radio semblant représenter une conversation. À partir de cela, All Might et Naomasa Tsukauchi ont réussi à déduire qu’il restait trois jours avant que All For One ne prenne totalement possession du corps de Shigaraki.

Face à un danger si imminent, il a demandé aux autres pays de mobiliser leurs meilleurs Héros Pros pour faire face à Shigaraki et All For One. Alors que les héros des autres pays n’ont pas pu venir immédiatement à cause des hésitations de leurs gouvernements, Star and Stripe n’a attendu l’approbation de personne et est partie seule.

Après avoir affronté Shigaraki et l’Alliance des super-vilains (connu désormais sous le nom du Front de Libération du Paranormal) lors de l’Arc de la Guerre de Libération du Paranormal, il est devenu évident que le Japon n’était pas en mesure de gérer Shigaraki pour le moment. Tous les grands Héros Pros, y compris Hawks, Endeavor, Aizawa et Best Jeanist sont blessés et ne sont pas en état de combattre le méchant. C’est pourquoi All Might a dû demander de l’aide à d’autres pays.

En tant que grande admiratrice d’All Might, Star and Stripe est déterminée à éliminer la menace que représentent Shigaraki et All For One. Elle est l’une des Héros Pros les plus fortes du monde et son Alter, New Order, est l’un des Alters les plus complexes et surpuissants de l’œuvre de Kōhei Horikoshi.

Dans la saison 7 de My Hero Academia, Star and Stripe se retrouvera face à Tomura Shigaraki, ce qui mènera à une bataille grandiose. Leur combat sera aussi intense que visuellement impressionnant. Cela servira également à montrer à quel point Tomura est devenu fort et comment il utilise les multiples Alters à sa disposition.

My Hero Academia connaît l’une des meilleures années depuis ses débuts. La septième saison de l’anime sera diffusée au printemps 2024, accompagnée d’autres sorties telles que la saison 4 de Demon Slayer ou encore la suite de Kaiju No. 8. Un film d’animation, My Hero Academia : You’re Next, sortira également cette année.