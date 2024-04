My Hero Academia : des résultats inattendus suite au dernier sondage de popularité

My Hero Academia a récemment dévoilé le résultat de son neuvième sondage de popularité, et les fans ont été assez surpris par le classement.

My Hero Academia, l’un des shonens les plus populaires de ces dernières années qui fait désormais partie des mangas les plus vendus de l’histoire du Weekly Shōnen Jump, a annoncé son neuvième sondage de popularité dans le chapitre 403 du manga, qui est paru dans le numéro 46 du Weekly Shōnen Jump. Ce sondage de popularité s’est tenu exclusivement au Japon et la période de vote s’est étendue du 16 octobre au 18 décembre 2023. Un nombre record de lecteurs a voté pour ce sondage de popularité.

Les résultats du sondage seront publiés en même temps que le chapitre 419, soit le 7 avril 2024. Cependant, des spoilers précoces ont déjà révélé le déroulement du sondage. Avec un si grand nombre de personnages, les résultats du sondage sont assez conséquents. Et comme prévu, les personnages principaux se retrouvent dans le haut du classement, du moins en grande partie.

L’un des protagonistes du manga de Kōhei Horikoshi, Katsuki Bakugo, a une fois de plus remporté le sondage de popularité. Bakugo (surnommé Katchan) est très populaire auprès des fans, ce qui se confirme puisque le personnage a dominé chaque sondage de popularité organisé au Japon, à l’exception des premiers. Juste derrière lui en deuxième position, on retrouve le héros de l’histoire, à savoir Izuku Midoriya, plus connu sous le nom de Deku.

La troisième place revient à un autre personnage favori des fans, Shoto Todoroki. Shoto et Deku échangent habituellement la deuxième et la troisième place dans les sondages de popularité. La seule exception est le premier sondage nippon, dans lequel Deku était premier et Shoto deuxième.

Le reste du top 10 comprend Crématorium (ou Dabi en version originale), Hawks, Endeavor, Kirishima, Iida, Ochako et Shoji. Les fans trouvent assez inattendu que certains personnages majeurs comme All Might, Shigaraki, Toga et Aizawa ne figurent pas dans le top 10.

Étant donné leur rôle dans l’histoire et leur popularité auprès des fans ainsi que leurs classements dans les précédents sondages de popularité, ils étaient attendus parmi les 10 premiers. Cependant, tous ces personnages se sont classés dans les 20 premières entrées du neuvième sondage de popularité de My Hero Academia.

L’anime My Hero Academia reviendra au printemps 2024 avec sa saison 7 à partir du 4 mai. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un nouveau film d’animation, intitulé My Hero Academia : You’re Next, est également prévu pour cet été.