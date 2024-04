La mère d’All Might dévoilée dans My Hero Academia : les fans sont unanimes

Les bonus du volume 40 de My Hero Academia ont offert une image de la mère du numéro 1 des super-héros, All Might, et les lecteurs sont unanimes.

Le dernier volume de My Hero Academia présente des bonus révélant des anecdotes des assistants de Kohei Horikoshi, mais surtout tout un tas de nouvelles illustrations. Et parmi ces dernières, une en particulier a retenu l’attention des lecteurs, tant pour sa symbolique que pour la douceur qu’elle représente : l’image de la mère d’All Might.

Le numéro 1 est à l’honneur dans le tome 40 du manga, qui lui a offert deux illustrations bonus en tout : on découvre All Might, alias Toshinori Yagi, alors qu’il était enfant et avec sa maman.

Dans l’image en couleurs, mère et fils font une pose super-héroïque, confirmant les aspirations précoces du petit Toshinori. Dans l’autre illustration, le garçon est simplement assis avec la jeune femme, et semble heureux.

Alors que le manga ne cesse de s’enfoncer dans les ténèbres en raison de son scénario toujours plus dur, de tels dessins n’ont pas manqué de provoquer l’émoi chez les fans. Très vite, l’engouement s’est créé autour de la mère d’All Might, dont le nom n’a pas été révélé dans les bonus. Qu’à cela ne tienne, les réseaux sociaux lui ont déjà trouvé un surnom : “Mama Might” !

Et les lecteurs de My Hero Academia sont unanimes : la ressemblance est frappante entre la maman au grand sourire et son fiston.

“C’est tellement doux, j’en pleure“

“J’ai toujours cru que All Might était orphelin, un de ces cas d’enfants sans alter abandonnés, mais elle a l’air si douce que je regrette d’avoir pensé ça, regardez-la ! Elle est si jolie.”

“Je pleure en pensant à cette charmante jeune femme qui n’aurait probablement jamais imaginé que son petit garçon deviendrait l’un des plus grands héros du monde.”

La mère d’All Might n’apparaît pas du tout dans l’histoire mais elle peut d’ores et déjà se vanter d’avoir sa propre communauté de fans, grâce aux bonus du volume 40 de My Hero Academia.

