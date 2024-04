My Hero Academia : pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 421 cette semaine ?

Le chapitre 421 de My Hero Academia ne sortira pas cette semaine, mais pourquoi ? On vous explique le calendrier du manga de super-héros.

My Hero Academia, écrit et illustré par Kohei Horikoshi, en est actuellement au climax de son arc de la Bataille finale. Et tout est dans le nom dudit arc : l’intrigue suit depuis plusieurs chapitres la guerre totale entre les héros d’un côté, et les forces maléfiques de Tomura et All For One de l’autre.

Le manga n’a cessé de devenir plus sombre à chaque nouvelle publication, et ses personnages principaux n’ont pas été épargnés. Deku a perdu ses bras face à Tomura, All For One a pris le contrôle du corps de son dangereux protégé… Mais le dernier chapitre a soufflé sur les braises de l’espoir, rendant son intégrité à Midoriya Izuku et ramenant les héros sur le devant de la scène.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, les lecteurs ne pourront pas assister à la suite de My Hero Academia avant un certain temps : le chapitre 421 ne sortira pas cette semaine, et on vous explique pourquoi.

Pourquoi le chapitre 421 de My Hero Academia est-il en retard ?

Si le chapitre 421 de My Hero Academia ne sera pas disponible cette semaine, c’est en raison de la pause qui revient tous les mois dans la publication du manga.

Comme la plupart des sorties hebdomadaires à cette échelle, My Hero Academia a en effet droit à des pauses régulières dans son emploi du temps. Elles permettent aux auteurs de se reposer, mais sont parfois utilisées pour effectuer des recherches qui nourriront histoire et illustrations. Il arrive également que les créateurs en profitent pour se concentrer sur les autres projets liés à leur œuvre, comme les adaptations en anime.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour My Hero Academia, la pause revient après trois chapitres consécutifs, suivant le même rythme que One Piece d’Eiichiro Oda ou Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. L’année dernière, l’auteur Kohei Horikoshi avait souffert de problèmes de santé, le forçant à prendre un congé plus long. Dans ces conditions, les pauses sont donc plus que bienvenues.

Pour autant, My Hero Academia n’abandonnera pas ses fans : le chapitre 421 sera disponible le 28 avril sur Manga Plus.