Mashle saison 2 : Date et heure de sortie pour le retour de Mash

Mashle : Magic and Muscles s’apprête à revenir rouler des muscles sur les écrans des fans. On vous donne la date de sortie de la saison 2.

L’anime faisait partie de la programmation du printemps 2023 et nous a introduits au monde magique de Mashle : Magic and Muscles, dans une ambiance à la Harry Potter. Le protagoniste de la série vit dans un monde où tout le monde utilise la magie… sauf lui ! Problème : c’est dangereux de ne pas avoir de pouvoir.

Il compense donc avec sa puissance physique. Et à l’image d’un Saitama dans One Punch Man, il se retrouve capable de surpasser n’importe qui ou se sortir de n’importe quelle situation par la force.

La première saison de Mashle : Magic and Muscles a été diffusée du 8 avril 2023 au 1er juillet 2023. Et à peine l’épisode final proposait-il une conclusion, que l’anime a été renouvelé pour une deuxième saison. Si la fenêtre de sortie est longtemps restée source de mystères, la Jump Festa 2024 s’est chargée de remettre les choses à plat : le deuxième chapitre des aventures de Mash arrivera plus vite que prévu.

et pour ceux qui ne pourraient tout de même pas attendre, on donne ici la date de sortie de la saison 2 de Mashle : Magic and Muscles.

Mashle : Magic and Muscles : Quand sort le premier épisode de la saison 2 ?

Le premier épisode de la saison 2 de Mashle : Magic and Muscles sortira le samedi 6 janvier 2024 sur Crunchyroll. Il devrait être disponible dès 19h30 en France, mais le site n’ayant pas encore confirmé l’heure sur son planning officiel, rien n’est encore tout à fait certain.

À quoi s’attendre dans la saison 2 de Mashle : Magic and Muscles ?

La saison 2 de Mashle : Magic and Muscles proposera l’adaptation à l’écran de l’arc de l’Examen de Sélection du Visionnaire Divin. La bande-annonce sortie lors de la Jump Festa 2024 révèle que ce nouveau chapitre mettra Mash en difficulté, puisqu’il devra affronter des adversaires plus que redoutables. Sans compter qu’il devra aussi réussir à cacher son identité à tous dans l’école.

Le trailer révèle également que plusieurs nouveaux personnages apparaîtront dans Mashle : Magic and Muscles, et tous ne seront pas bienveillants envers le héros. Deux antagonistes principaux devraient ainsi nous être présentés dans les prochains épisodes. Mais Mash n’est pas du genre à baisser les bras facilement.

Rendez-vous donc le 6 janvier 2024 pour voir comment le héros roulera des mécaniques face à ses nouveaux adversaires dans la saison 2 de Mashle : Magic and Muscles.