L’auteur de Jujutsu Kaisen brise le silence après le final de la saison 2

Après le final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, l’auteur Gege Akutami a un message spécial pour les spectateurs.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen adapte deux arcs du manga de la manière la plus créative et la plus belle possible. Avec une animation exceptionnelle, une bande-son explosive et des scènes de combat intenses, la série offre tout ce que les fans de Shonen peuvent espérer, voire plus encore.

Mais l’histoire est encore loin d’être terminée. La dernière saison se termine sur de nombreuses questions laissées sans réponse. Et à peine le final de la saison 2 a-t-il été diffusé au Japon, que le studio de production a publié un teaser de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. C’est officiel : la prochaine saison parlera de la Traque meurtrière et de l’épuration de la population japonaise dans la série.

En tant que mangaka de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami a régulièrement soutenu le studio et ses animateurs depuis le début de la diffusion. Voici un aperçu du message de l’auteur après le final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

Que dit Gege Akutami après le final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen ?

Le compte officiel de Jujutsu Kaisen a partagé le message de Gege Akutami sur Twitter/X. Comme le message original est en japonais, c’est Soukatsu sur Twitter, populaire pour ses traductions, qui a partagé une version anglaise de l’annonce.

Le mangaka dit ainsi : “Ça a été six mois très spéciaux, comme si je recevais un cadeau chaque semaine !! Merci tellement, TELLEMENT pour votre travail acharné, tout le monde !! Je ferai de mon mieux sur le manga aussi !!“

On retrouve également une illustration spéciale de Yuta et Miguel. Après la Parade des Fléaux, Gojo a forcé Miguel à prendre Yuta sous son aile et a envoyé son étudiant en Afrique. Yuta est resté avec Miguel pendant presque un an avant de revenir au Japon après le Drame de Shibuya. Si Miguel n’apparaît pas, le final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen marque en tout cas les débuts officiels de Yuta dans l’anime et dans l’histoire principale.

Depuis le début de la série, Yuta a été présenté comme l’un des exorcistes les plus puissants, ayant le potentiel de rivaliser avec Satoru Gojo. Le film Jujutsu Kaisen 0, sorti en 2021, avait alors fait exploser sa popularité.

Jusqu’à il y a quelques semaines, Gege Akutami partageait un message spécial après chaque épisode. Mais peut-être en raison de son emploi du temps chargé, cela faisait un moment que les fans n’avaient rien entendu de sa part concernant la saison 2. Bien que l’auteur n’ait pas partagé de message, il publiait de temps en temps des illustrations spéciales.

À présent que la saison 2 est terminée, il va falloir se préparer pour la suite, qui s’annonce bien plus intense encore que dans le Drame de Shibuya.

Yuta sera-t-il un allié ou un ennemi ? Yuji réussira-t-il à se débarrasser de sa culpabilité ? Les exorcistes parviendront-ils à survivre à la Traque ? Il faudra attendre la saison 3 de Jujutsu Kaisen pour le savoir.

