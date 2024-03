Les fans de Jujutsu Kaisen espèrent que cette scène de la saison 2 sera améliorée

Bien que la saison 2 de Jujutsu Kaisen soit l’anime évènement de 2023, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’a aucun défaut. En attendant la sortie en version Blu-ray, les fans ont une scène en particulier qu’ils espèrent voir retravaillée pour le support physique.

Jujutsu Kaisen a récemment fait sensation en raflant les prix aux Crunchyroll Anime Awards. Et si l’anime n’a pas remporté une catégorie, c’est probablement parce qu’il n’y était pas nommé, tant il a gagné des récompenses.

Le travail continu de MAPPA sur l’adaptation animée a été globalement très réussi, le studio ayant bien respecté le style visuel du manga de Gege Akutami. Cela dit, certaines scènes ne sont pas aussi réussies que d’autres.

Parfois, l’éclairage et la fidélité générale laissent à désirer. Des éléments qui font donc défauts, mais qui peuvent être justifiés par les délais de production plus que serrés auxquels sont soumis les studios d’animation. Toutefois, ces derniers peuvent profiter de la sortie sur support physique pour retravailler certaines séquences, et il y a une bataille dantesque survenue dans la dernière saison qui devrait être améliorée selon les fans.

Les fans de Jujutsu Kaisen veulent que le combat entre Sukuna et Makora soit retravaillé pour la version Blu-ray

Le passage en question de cette deuxième saison qui semblait bâclée était le combat entre Sukuna et Makora, aka le Général Céleste Impie. Ce sont deux des personnages les plus forts de Jujutsu Kaisen, et leur bataille aurait dû être mémorable.

Crunchyroll

Ce fut le cas, mais nous avons dû faire preuve d’un peu d’imagination en raison d’un ombrage trop prononcé qui rendait l’épisode difficile à déchiffrer par moments. Ce fut un problème récurrent, puisque le combat entre Toji Fushiguro et Dagon avait rencontré le même souci.

“J’espère juste que ça ne ressemblera plus à un croquis flou”, déclare un internaute sur Reddit. MAPPA a déjà utilisé les versions Blu-ray pour reprendre certains épisodes, comme pour les premières sorties de la saison 2, mais les fans préfèrent ne pas s’emballer.

“Je sais qu’ils ont confirmé des changements, mais je m’attends à rien et tout ajout sera une agréable surprise”, ajoute un autre utilisateur. Le réalisme aide dans ces situations, puisque vous n’avez aucune garantie sur ce qui est prévu par MAPPA à ce sujet.

Le prochain Blu-ray de Jujutsu Kaisen sortira le 20 mars, avec les épisodes 39-40. En attendant, vous pouvez découvrir les nouvelles descriptions officielles des personnages majeurs.