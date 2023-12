Jujutsu Kaisen Saison 2 : Yuta veut-il vraiment tuer Yuji ? Explication du final

La saison 2 de Jujutsu Kaisen se termine sur un intense suspense, surtout après la déclaration de Yuta qui affirme vouloir tuer Yuji. On vous explique ce qu’il en est réellement.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a été forte en émotions, grâce à l’adaptation de deux arcs populaires du manga en une seule volée d’épisodes. Le passé poignant de Gojo a ainsi précédé le terrible Drame de Shibuya, traumatisant au passage la plupart des spectateurs.

Gojo scellé, Shibuya détruit par la furie de Sukuna, les exorcistes décimés et le Japon tenu au courant de l’existence des fléaux quitte à prendre le risque de causer une panique générale : voilà quelles sont les conséquences de ce redoutable arc.

Le dernier épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a laissé ses spectateurs avec de nombreuses questions sans réponse. Non seulement Yuta est de retour au Japon, mais il a en plus pour objectif de traquer et tuer Yuji. On apprend également que Shibuya n’était que le prologue d’un chapitre plus violent encore, orchestré par Kenjaku. Mais alors, que s’est-il passé exactement ?

Attention : spoilers du manga et du final de la saison 2 droit devant !

L’objectif de Kenjaku (ou Pseudo-Geto) dans le final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

La saison 1 révèle que la demi-sœur de Megumi, Tsumiki Fushiguro, est maudite et tombe dans le coma. Mais elle n’est pas la seule victime de ce phénomène, qui s’est en réalité produit dans tout le Japon. Dans le final de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Kenjaku dévoile qu’il a en fait marqué deux types de non-exorcistes.

Les personnes marquées étaient soit nourries avec des reliques occultes, comme Yuji avec les doigts de Sukuna, soit possédaient déjà des techniques innées mais n’étaient pas conçues pour les éveiller complètement. Un peu comme Junpei, il fallait alors reconfigurer leur cerveau. Les premiers ont reçu la force des réceptacles, tandis que le cerveau des seconds a été ajusté pour l’exorcisme. En lançant une Altération absolue à distance, Kenjaku a donc brisé le sceau les limitant… et causé leur éveil.

Mais ce n’est qu’une petite partie de son plan. Car son véritable objectif est de lancer un jeu censé “épurer” la population : la Traque Meurtrière (ou Mortelle, selon la traduction). Kenjaku croit en effet que la prochaine étape de l’humanité réside dans l’optimisation de l’énergie occulte. Il désire explorer les tréfonds du potentiel humain, ne souhaitant pas se limiter aux exorcistes et fléaux.

Explication de l’arrivée de Yuta dans la fin de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

crunchyroll

Après un accueil chaleureux par le public pour le film Jujutsu Kaisen 0, ce n’était plus qu’une question de temps avant de voir Yuta Okkotsu débarquer dans l’anime. Le final de la saison 2 a donc offert ses débuts dans la série, mais il y a un hic : ce deuxième protagoniste semble particulièrement remonté, et souhaite être l’exécuteur de Yuji Itadori.

Arrivé au conseil des exorcistes, Yuta rassure les membres autoritaires sur ses intentions en leur proposant un serment inviolable : il sera celui qui tuera Yuji Itadori, condamné à mort pour ne pas avoir su contrôler Sukuna. L’exorciste de classe spéciale explique en vouloir à l’étudiant de Gojo, le tenant notamment pour responsable de la perte du bras de son ami Toge Inumaki.

Yuji n’est pas le seul condamné : Geto est considéré comme toujours en vie et est recherché, de même que Masamichi Yaga, accusé d’avoir incité Geto et Gojo à provoquer le Drame de Shibuya. Concernant Gojo, il est déclaré comme étant un traître, banni de la communauté jujutsu, et il est formellement interdit de le desceller.

Quel est le véritable plan de Yuta concernant Yuji Itadori ?

Si l’on se fie au manga, Yuta agit selon le souhait de Gojo. Dans la saison 1, l’enseignant est brièvement parti à l’étranger en confiant Yuji aux soins de Nanami. En réalité, l’exorciste aux yeux bleus est allé voir Yuta pour lui demander de veiller sur son dernier élève en cas de pépin.

crunchyroll

Pensant d’abord à une mauvaise blague, venant de l’exorciste le plus puissant de sa génération, Yuta ne croit pas immédiatement son ancien maître. Mais Gojo avait vu juste : scellé, il ne peut plus surveiller Yuji. Mais alors, pourquoi se proposer pour exécuter l’adolescent, plutôt que le protéger ?

En réalité, Yuta agit ainsi justement pour assurer la protection de l’élève de Gojo. En se liant à un serment inviolable, l’exorciste de classe spéciale s’assure de la confiance des membres du conseil, qui n’enverront donc pas d’autre chasseur aux trousses de Yuji.

Car ce dernier ne fait plus partie de l’ordre des exorcistes et ne pourra plus apprendre aux côtés de ses camarades. Dans tous les cas, l’adolescent s’est lancé dans une expédition de rédemption, se sentant coupable des incidents arrivés à Tokyo : c’est la raison pour laquelle on le voit à la fin provoquer des fléaux, qu’il compte éliminer les uns après les autres.

Quant au serment, il sera respecté si Yuta trouve une faille : étant particulièrement compétent, il peut tout simplement se battre contre Yuji puis le soigner à la dernière minute grâce au Sort d’Inversion, une seconde après son arrêt cardiaque par exemple.

La présence de Yuta sera clairement nécessaire à l’avenir, car le studio MAPPA a déjà annoncé que le prochain arc adapté de Jujutsu Kaisen serait encore plus violent que le Drame de Shibuya.