Jujutsu Kaisen : Explication de la Traque Meurtrière

La saison 2 a pris fin, mais le studio MAPPA ne compte pas se reposer de sitôt : la production du prochain arc a commencé, et la saison 3 adaptera la Traque Meurtrière. On vous explique sans spoiler de quoi il s’agit.

Jujutsu Kaisen nous a offert une deuxième saison époustouflante, entre passé commun de Gojo et geto et Drame de Shibuya, qui porte très bien son nom. Mais c’est loin d’être fini, car le studio MAPPA a déjà annoncé la saison 3 et l’arc qui sera mis à l’honneur : c’est officiel, les spectateurs découvriront ensuite la Traque Meurtrière.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si le Drame de Shibuya et ses bagarres, destructions et morts tragiques vous ont choqués, alors la Traque Meurtrière risque bien de vous achever. Car le jeu que le vilain de Jujutsu Kaisen compte lancer va faire mal du côté des exorcistes.

C’est quoi, la Traque Meurtrière ?

Orchestrée par le maléfique exorciste Kenjaku, la Traque est, pour l’essentiel, une immense bataille royale forçant 1000 exorcistes et maîtres des fléaux à s’affronter les uns contre les autres.

Démarrant juste après la fin de l’arc du Drame de Shibuya, la Traque est l’acte de terrorisme le plus impressionnant (et mortel) jamais vu dans l’anime jusque-là.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le jeu est structuré en 10 colonies reliées par des barrières et forme une ligne à travers le Japon. Ses joueurs doivent suivre des règles strictes tout en combattant à mort. Et gare à ceux qui s’y opposeraient, ou refuseraient de participer. Car cela signifierait leur élimination, et donc la mort.

Comment les joueurs de la Traque Meurtrière sont-ils sélectionnés ?

gege akutami/shueisha

Deux types de personnes sont sélectionnées pour la Traque. Les premiers sont ceux qui ont accepté de passer par des objets maudits pour se réincarner en possédant un autre corps, un peu comme Sukuna voulait le faire avec Yuji. Les seconds sont tout simplement des personnes dont les sorts innés se sont éveillés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela concerne donc la majorité des exorcistes, mais pas que : Kenjaku s’est arrangé pour ajouter ses propres joueurs. Beaucoup ont passé un pacte avec le très vieux exorciste, acceptant de s’approprier la puissance de reliques avant d’entrer dans un profond sommeil. De la même manière, Kenjaku s’est assuré d’aider certains non-exorcistes à éveiller leur potentiel, trafiquant leur cerveau et les marquant d’un sceau les plongeant dans le coma. C’est le cas de la sœur cadette de Megumi, Tsumiki Fushiguro.

À mesure que la Traque se déroule, les participants relâcheront une quantité non négligeable de force occulte, qui devrait former une couverture d’énergie sur l’humanité et la forcer à “évoluer“. Kenjaku entend ainsi débloquer les limites du potentiel humain et de l’énergie occulte.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelles sont les règles de la Traque Meurtrière ?

crunchyroll

Lorsque la Traque commence, Kenjaku établit huit règles incontournables pour tous les participants. L’objectif de ces règles immuables est de s’assurer que le jeu se poursuive même dans le cas où l’exorciste qui les a établies viendrait à mourir.

Les règles sont les suivantes :

1 – Dès qu’un joueur a éveillé sa technique maudite, il se doit de participer à la Traque dans la colonie de son choix dans les 19 jours.

2 – Tout joueur qui enfreint la première règle sera soumis à la suppression de son sort inné, et donc sa mort.

3 – Les non-joueurs qui entrent dans une colonie deviendront des joueurs. Toutefois, les civils piégés à l’intérieur d’une barrière au début du jeu, sont autorisés à en sortir en toute sécurité.

4 – Les joueurs marquent des points en tuant d’autres joueurs.

5 – Le maître du jeu de chaque colonie attribue des points en fonction de la valeur de la vie du joueur. Les exorcistes valent cinq points et les non-exorcistes un point.

6 – Les participants peuvent utiliser 100 points pour ajouter une nouvelle règle à la Traque.

7 – Le maître du jeu doit accepter toute nouvelle règle, à condition qu’elle n’ait pas d’effet durable sur le jeu.

8 – Si le score d’un participant reste le même pendant 19 jours, son sort inné lui sera retiré et il mourra.

Enfin, une règle supplémentaire révélée lors du début de la Traque indique que chaque joueur sera transporté dans un endroit aléatoire à l’intérieur de la barrière dès son entrée.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Quels sont les plans de Kenjaku ?

crunchyroll

Kenjaku n’est-il donc qu’un grand malade, ou cette Traque sert-elle un objectif à plus long terme ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À ce stade de l’anime, on ne sait pas encore grand-chose sur le grand vilain, sinon qu’il est extrêmement vieux et qu’il planifie cette Traque depuis un bon millénaire. Grâce à sa longévité, il a pu conclure un pacte avec de nombreuses personnes, éveillant leur potentiel ou s’assurant de la participation d’exorcistes particulièrement puissants comme Hajime Kashimo.

Mais quel est son but ultime ? Il faut croire que Kenjaku ressemble davantage à un savant fou, puisqu’il est motivé essentiellement par la curiosité.

Car la Traque Meurtrière est un bon moyen pour Kenjaku de forcer l’humanité à évoluer vers une nouvelle forme, avec pour but ultime de fusionner toute l’espèce avec le Maître Tengen et ainsi créer une entité unique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Selon le Maître Tengen, la Traque utilise en effet l’énergie occulte des joueurs et les barrières pour un rituel qui prépare l’humanité à une fusion. Une fois le rituel terminé, Maître Tengen peut alors se retrouver forcé de fusionner avec les humains affectés pour les amener à évoluer vers une autre forme.

Néanmoins, tout cela n’est avant tout qu’une grande expérience aux yeux de Kenjaku, qui ne sait pas quel en sera le résultat final.

Quel est le résultat final du jeu ?

crunchyroll

Kenjaku n’étant pas le maître du jeu, la Traque ne se terminera pas à sa mort. Alors, qu’est-ce qui pourra y mettre fin ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement pour Yuji et Megumi, en raison des serments solennels spécifiques de Kenjaku, le jeu continuera jusqu’à ce que tous les joueurs soient morts, et rien ne pourra l’arrêter.

Nous ne spoilerons pas la fin de l’arc ici, mais vous pouvez consulter le manga pour découvrir exactement ce qui se passe dans l’arc.

Pour ne pas être perdu, il vaudra mieux avoir vu le reste de l’anime Jujutsu Kaisen : les deux saisons et le film introduisant Yuta Okkotsu, dont le rôle sera crucial dans la saison 3.