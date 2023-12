Le Drame de Shibuya a pris fin, laissant spectateurs et héros sous le choc des derniers événements. Y aura-t-il une saison 3 de Jujutsu Kaisen ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a été un voyage épique pour les spectateurs. Une animation exceptionnelle, une musique explosive, de la bagarre, de la bagarre et encore de la bagarre : après l’adaptation de deux arcs majeurs du manga, il est normal de se demander ce qui pourra suivre.

Les histoires qu’on nous a racontées ont toutes été brutales, entre le passé commun tragique de Gojo et Geto, et le Drame de Shibuya, qui porte bien son nom. Le dernier épisode est venu conclure cette deuxième saison particulièrement violente, nous montrant une situation toujours plus désespérée après la destruction d’une bonne partie de Tokyo.

Beaucoup de questions n’ont pas trouvé de réponses, cependant. Les plans du Pseudo-Geto sont encore mystérieux, Yuta se présente étonnamment comme un ennemi de Yuji, et l’avenir de Gojo est totalement passé sous silence. Y aura-t-il une saison 3 pour faire la lumière sur ces interrogations ?

Y aura-t-il une saison 3 de Jujutsu Kaisen ?

Après la diffusion officielle du final de la saison 2 au Japon, le studio de production a publié un teaser de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. La saison à venir adaptera l’arc de la Traque Meurtrière.

Le 20 décembre, le Studio MAPPA a en effet officiellement annoncé être en train de préparer la production de la prochaine saison de l’anime Jujutsu Kaisen. Néanmoins, le teaser n’a été diffusé qu’après la diffusion du final de la saison 2.

Y a-t-il une date de sortie pour la saison 3 de Jujutsu Kaisen ?

En décembre 2023, aucune annonce n’a été faite concernant une date de diffusion ou même une fenêtre de sortie.

crunchyroll

Par conséquent, on ne peut que faire des suppositions : en reprenant l’intervalle entre les première et deuxième saisons, les spectateurs peuvent s’attendre à ce que la saison à venir soit diffusée au plus tard dans trois ans.

Le manga Jujutsu Kaisen a en effet débuté en 2018 et est toujours en cours. Bien que l’auteur Gege Akutami ait laissé entendre que l’œuvre originale se terminerait probablement en 2024, rien n’est encore définitif. Après tout, il avait fait la même annonce pour 2023…

De son côté, la série a fait ses débuts en anime en 2020, et la deuxième saison a été diffusée en 2023. Les fans ont également eu le plaisir de découvrir un film préquel, Jujutsu Kaisen 0, sorti au cinéma en 2021.

Quels arcs du manga la saison 3 de Jujutsu Kaisen couvrira-t-elle ?

Bien que la saison 3 de Jujutsu Kaisen ne parle pour le moment que de la Traque, le manga compte deux arcs avant celle-ci : l’Exécution de Yuji et les Préparatifs de la Traque.

crunchyroll

Gojo étant scellé et les pertes parmi les exorcistes bien plus importantes que ce à quoi le monde de Jujustu n’était préparé, le Japon se retrouve plongé dans le chaos.

Sans Gojo pour maintenir les les hauts gradés et leurs magouilles en échec, la saison 2 se termine sur les membres du conseil Jujutsu prenant des décisions drastiques. Geto est considéré comme vivant, et est donc condamné à mort. Il en va de même pour Yuji dont le sursis a été levé, ou encore Masamichi Yaga, accusé d’avoir incité Geto et Gojo à déclencher le Drame de Shibuya.

Quant à Gojo, dorénavant considéré comme un traître et banni du monde de l’exorcisme, il devra rester enfermé : il est interdit de le desceller de la Lisière du Supplice.

La troisième saison de Jujutsu Kaisen mettra en lumière les conflits internes dans la société des exorcistes, ainsi que les plans du Pseudo-Geto.