Jujutsu Kaisen Saison 3 : Les nouveaux personnages de l’arc de la Traque

La saison 3 de Jujutsu Kaisen a déjà été annoncée directement après le dernier épisode de la deuxième saison de l’anime. Le prochain arc adapté étant la Traque Meurtrière, vous trouverez ici un panel des nouveaux personnages les plus importants pour la suite de l’histoire.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen était magistrale, chaque épisode offrant toujours plus de spectacle que le précédent, entre animation folle de la part du studio MAPPA et émotions fortes. Les spectateurs sont passés du rire aux larmes, surtout lorsque des personnages appréciés tels que Nanami et Nobara ont disparu.

Et même si leur absence se fera ressentir pour le reste de la série, n’oublions pas que le prochain volet introduira plusieurs nouveaux personnages. Voici donc les plus importants que vous retrouverez normalement dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen.

Attention, spoilers droit devant !

1 – Hiromi Higuruma

manga plus

Hiromi Higuruma a fait une première apparition dans le 143ème chapitre du manga avant de réapparaître dans le 158. Il est un avocat devenu exorciste, né sans la capacité d’utiliser l’énergie occulte. Mais Kenjaku lui a donné des pouvoirs impressionnants, que son intellect lui a permis de maîtriser. Avant de recevoir ces capacités, Higuruma luttait pour la justice dans les salles d’audience. Les compétences d’analyse dont il se targue font de lui un avocat redoutable, prêt à tout pour protéger ceux qui sont injustement accusés.

Durant la Traque, il exorcise plusieurs fléaux mortels avant d’entrer dans l’arène n°1, et une fois entré, il tue sans effort les joueurs qui tentent de s’en prendre à lui. Au départ, le personnage joue un rôle d’antagoniste pendant l’arc, mais plus tard, il s’allie aux “gentils” de la série, y compris Yuji Itadori.

2 – Fumihiko Takaba

gege akutami / viz

Fumihiko Takaba est un comédien devenu exorciste, ressuscité par Kenjaku pendant l’arc de la Traque Meurtrière. Son ambition est d’être un humoriste accompli, capable de faire rire les gens grâce à ses blagues, même si elles ne sont pas toujours drôles. Sa personnalité loufoque le fait souvent paraître ridicule aux yeux des autres. Ce qui explique pourquoi personne ne le considère comme un adversaire de valeur.

Pourtant, le manga révèle que sa technique innée a le potentiel de surpasser même les exorcistes les plus puissants, tels que Gojo Satoru… à condition que Takaba apprenne à la maîtriser.

3 – Reggie Star

gege akutami/shueisha

Comme de nombreux autres anciens exorcistes, Reggie a également été réincarné par Kenjaku pour participer à la Traque Meurtrière. Il sera vu comme un antagoniste redoutable dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen.

L’atout le plus puissant de Reggie Star est son esprit, qui lui permet de tromper les gens et de les utiliser pour ses desseins. Durant la Traque, son esprit affûté l’aide à s’adapter rapidement à l’environnement du jeu. Il commence à s’allier aux joueurs les plus forts tout en éliminant ceux qui, selon lui, ne sont pas assez dignes de participer.

4 – Chizuru Hari

gege akutami/shueisha

Chizuru Hari est l’un de ces joueurs de la Traque Meurtrière qui a eu la chance de s’allier à Reggie Star. Néanmoins, il n’a pas eu l’occasion de montrer son véritable potentiel dans le jeu, car Megumi l’a battu bien avant.

Chizuru Hari confronte Megumi lorsque la négociation entre ce dernier et Reggie Star n’aboutit pas sur un accord. Dans le conflit, il sous-estime le jeune exorciste sans en savoir beaucoup sur lui, ce qui conduit à sa mort brutale.

5 – Iori Hazenoki

gege akutami/shueisha

Voici un autre exorciste venu d’un autre temps, et qui rejoint le groupe de Reggie Star avant l’arrivée de Megumi et Yuji Itadori dans l’arène n°1. Au début, Iori combat Megumi Fushiguro aux côtés des autres membres du groupe de Reggie, mais plus tard, il se retrouve impliqué dans un combat en tête-à-tête avec le comédien, Fumihiko Takaba. Ce dernier ne manque aucune occasion de distraire Hazenoki par ses tactiques saugrenues.

L’époque d’où vient Iori Hazenoki est certainement la plus brutale de ce panel. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi il est l’un des exorcistes les plus violents durant la Traque. Sa nature belliqueuse en fait également un excellent outil pour Reggie Star, afin d’éliminer les joueurs qui se dressent sur son chemin.

6 – Charles Bernard

gege akutami/shueisha

Comparé aux autres personnages de la liste, Charles Bernard vient d’un milieu différent et n’aurait jamais envisagé de s’impliquer dans le monde de l’exorcisme. Autrefois un mangaka passionné, il cherchait simplement à poursuivre son rêve d’écrire… jusqu’à se retrouver embarqué dans cette histoire de Traque Meurtrière.

Charles n’étant ambitieux que dans son travail de mangaka, il a du mal à trouver une bonne raison de participer au jeu initié par Kenjaku. Lorsque Kinji Hakari le confronte, il lui demande de lui donner une bonne raison de se battre. Mais son adversaire ne manque pas d’idée, et critique violemment les oeuvres de l’auteur. Ni une ni deux, l’artiste se lance dans la bagarre, dans le but de tuer Hakari. Peut-être un clin d’oeil de Gege Akutami, l’auteur de Jujutsu Kaisen, à ses fans exprimant parfois leur mécontentement sans prendre de pincettes ?

7 – Rokujushi Miyo

gege akutami/shueisha

Rokujushi Miyo est l’un des joueurs de la Traque qui ne se passionne pour rien d’autre que le sumo. Ce qui s’explique par l’époque de laquelle il a été tiré, dans laquelle le sport était plus couramment pratiqué. Miyo se retrouve alors frustré de ne trouver personne avec qui lutter à l’ère moderne.

Ses capacités de lutte font de lui un adversaire coriace, surtout pour Maki Zenin, qui possède d’immenses pouvoirs. Il esquive ses attaques en la surpassant par sa vitesse. En plus d’elle, il blesse également Naoya d’un puissant coup de tête.

8 – Hagane Daido

gege akutami/shueisha

Hagane Daido est un adulte plus âgé, qui se vante d’avoir une capacité exceptionnelle à manier l’épée. Bien qu’il ne soit pas un maître des fléaux, il peut tout de même rivaliser avec un exorciste à part entière grâce à son talent de sabreur. Comme Rokujushi Miya, Hogane prend l’ascendant sur Maki Zenin et Naoya sans fournir trop d’effort.

Le talent à la lame d’Hogane Daido fait de lui un joueur digne des plus grands dans la Traque Meurtrière. Ses affrontements devraient être palpitants dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen.

9 – Hana Kurusu

manga plus

Hana Kurusu est l’un des personnages les plus passionnants censés apparaître dans cette saison 3 de Jujutsu Kaisen. En effet, elle partage son corps avec un exorciste incarné, l’Ange. Hana participe à la Traque Meurtrière pour aider l’Ange à tuer les autres exorcistes incarnés et le roi des fléaux, Sukuna.

Hana acquiert la capacité de voler grâce à l’Ange, et son sort inné lui permet d’annuler les effets des techniques de ses adversaires autour d’elle. Ainsi, elle peut voler rapidement à travers toutes les arènes en utilisant ses pouvoirs. Cependant, elle n’utilise jamais ses pouvoirs pour nuire aux autres. Bien au contraire, elle les utilise pour sauver des personnes.

10 – Dhruv Lakdawalla

gege akutami/shueisha

Avec sa capacité unique à s’incarner, Dhruv a énormément contribué à la plus ancienne guerre du Japon, aussi connue sous le nom de Rébellion des Wa (et non, on ne parle pas de One Piece ici !) Ses prouesses au combat l’ont aidé à renverser le Japon à lui seul pendant la guerre.

De plus, durant la Traque Meurtrière, il réussit à obtenir 91 points et se révèle être un adversaire plus que redoutable pour Kuro-Urushi, un fléau de classe spéciale. Dans le manga, Dhruv affronte également Yuta Okkotsu. Le combat est l’occasion d’offrir une démonstration impressionnante des pouvoirs des deux personnages.

11 – Hajime Kashimo

gege akutami/shueisha

Probablement l’un des personnages les plus puissants de l’arc de la Traque Meurtrière, Kashimo n’hésite pas à se débarrasser de plusieurs dizaines de participants, le tout sans gros effort. Autrefois un vieil homme, il rajeunit en prenant possession du corps ingérant sa relique, tout en gardant quelques signes distinctifs tels que les éclairs au coin de ses yeux.

Kashimo fait partie des exorcistes ayant pactisé avec Kenjaku 400 ans plus tôt pour pouvoir participer à la Traque Meurtrière. Encore une fois issu d’une époque où l’on considérait la vie avec moins d’égards, son but à lui est avant tout de trouver des adversaires dignes de ses capacités. C’est d’ailleurs ce qui le convainc de passer un marché avec Kenjaku : déçu des combattants de son époque, il préfère attendre une ère où les exorcistes mériteront davantage de lui faire face.

Voilà pour les principaux personnages qui apparaîtront normalement dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen et l’arc de la Traque Meurtrière.