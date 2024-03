Les fans de Jujutsu Kaisen pensent qu’un personnage doit “se ressaisir”

Jujutsu Kaisen est connu pour faire souffrir ses personnages, l’œuvre de Gege Akutami étant remplie d’histoires toutes plus tragiques les unes que les autres. Cependant, les fans estiment qu’un personnage du manga en particulier a besoin de “se ressaisir”.

Attention : cet article peut contenir des spoilers sur le manga Jujutsu Kaisen.

S’il y a un personnage de Jujutsu Kaisen qui devrait se ressaisir selon les fans, c’est Megumi Fushiguro, l’un des personnages principaux de l’intrigue. Alors qu’il a jusqu’à présent eu un rôle décisif dans le récit, Megumi est resté sur la touche après que Sukuna a pris le contrôle de son corps vers la fin de l’Arc de la Traque Meurtrière.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis, Megumi n’a pour ainsi dire pas fait d’apparition significative dans l’histoire. Bien qu’il soit physiquement présent, grâce à Sukuna contrôlant son corps, son personnage n’était quasiment plus impliqué dans le récit. Et maintenant que Sukuna a retrouvé son corps d’origine, Megumi a presque complètement disparu de l’intrigue, cette dernière n’étant plus aussi prenante qu’auparavant selon certains.

MAPPA

Et bien que les fans soient déçus par la diminution du rôle de Megumi depuis quelque temps, ils comprennent également les tragédies que le jeune exorciste a traversées. Car rappelons-le, le personnage a non seulement perdu sa sœur, mais aussi son mentor, ses camarades et a même perdu la plupart des Shikigami (ou familiers en VF) de sa fameuse Technique des Dix Ombres. Tout cela a contribué à ce que Megumi perde la volonté de vivre, c’est pourquoi il a refusé l’aide de Yuji.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, les fans pensent aussi qu’il est grand temps que Megumi surmonte son traumatisme et fasse son retour. Un fan a justement partagé son opinion à ce sujet sur X (anciennement Twitter), déclarant : “Je veux dire qu’il peut revenir et au passage arrêter la personne qui a causé tout ça puis abandonner, au lieu de laisser plus de monde mourir.”

“Ce looser ne pourrait pas être le personnage le plus tragique de JJK même s’il essayait. Le mec doit se réveiller,” écrit un autre.

“Tout ça s’est passé il y a un mois à l’exception de l’incident avec Gojo. Le gars doit se remettre. Gojo et Megumi n’étaient même pas si proches. Yuji est meilleur,” peut-on lire chez un autre internaute.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il semblerait donc que certains s’accordent à dire qu’il est temps que Megumi fasse son grand retour dans l’intrigue de Jujutsu Kaisen, et qu’il puisse ainsi de nouveau contribuer activement à l’histoire.