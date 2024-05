Le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen ramène Gojo à la vie, mais pas comme vous l’espériez

2021 toho co. ltd

Le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen va frapper fort, alors que le précédent montrait Satoru Gojo revenu d’entre les morts. Si les spoilers confirment son retour, les conditions de sa résurrection risquent de faire des déçus – et créer de nouveaux traumatismes.

La mort de Satoru Gojo a été sans conteste l’un des moments les plus marquants du manga de Gege Akutami. Le Possesseur du Sixième Œil, considéré comme le plus puissant exorciste de son époque, avait perdu hors champ contre Sukuna : on le découvrait alors coupé en deux, sans retour en arrière possible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À moins que ? En effet, le chapitre 260 de Jujutsu Kaisen se terminait sur le regard inimitable de l’exorciste, troublant Sukuna qui s’apprêtait à étendre son territoire. les réseaux sociaux s’étaient emballés, et on criait alors au miracle : le chouchou des fans était revenu à la vie ! Mais les circonstances de sa résurrection semblent en fait bien plus dérangeantes que prévu, à en croire les spoilers du chapitre 261.

En effet, la silhouette qui apparaissait dans le 260 était bien celle de Gojo. Mais son corps est en réalité habitée par Yuta Okkotsu, qui a copié et utilisé la technique de Kenjaku. Le professeur préféré des fans est donc mort, et ne reviendra plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“C’est Yuta qui se retrouve à l’intérieur de Gojo après avoir copié la technique de Kenjaku“

Lorsque Yuta a vaincu Kenjaku, il a demandé à Rika de le dévorer pour s’approprier sa technique de possession. Le jeune exorciste a ainsi pu transférer son cerveau dans le corps sans vie de Gojo, après que le corps coupé en deux ait été réparé par Shoko Ieiri.

Ainsi, celui qui se bat contre Sukuna est Yuta, l’élève de Gojo. Et son nouveau corps lui permet non seulement de garder ses propres techniques, mais aussi d’utiliser celle de l’Infini, grâce au Sixième Œil. À noter toutefois que le plan, bien que perturbant, avait été validé en amont par Gojo qui avait donné son consentement pour la réutilisation de son cadavre en cas de défaite – qu’il n’arrivait pas à concevoir.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les spoilers de Jujutsu Kaisen anéantissent tout espoir de résurrection de Gojo

L’article continue après la publicité

Le destin de Gojo rappelle tragiquement celui de son meilleur ami, Geto, dont le corps a été occupé durant de longs chapitres par Kenjaku. Mais ce retour troublant permettra cependant de lancer le match retour entre le (nouveau) Possesseur du Sixième Œil et le roi des fléaux dans Jujutsu Kaisen.