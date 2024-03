Jujutsu Kaisen : les fans furieux suite à ce message irrespectueux envers Satoru Gojo

Un commentaire présent à la fin du chapitre 254 du manga Jujutsu Kaisen a enervé les fans du fameux Satoru Gojo, perçu comme étant un manque de respect à l’encontre du très populaire exorciste de classe S.

Satoru Gojo est très certainement le personnage le plus populaire de Jujutsu Kaisen. Il n’est pas seulement l’exorciste le plus puissant du manga de Gege Akutami, mais aussi un enseignant amusant et aimant qui veille toujours sur ses élèves. C’est pourquoi la disparition du protagoniste est l’un des moments les plus controversés de l’histoire.

Une popularité qui perdure et ce, bien qu’il ne soit pour ainsi dire plus présent dans l’intrigue. Car les pouvoirs de Gojo semblent surpasser de loin les capacités des autres personnages de l’univers de Jujutsu Kaisen, tant du côté des humains que de celui des Fléaux. Dans toute l’histoire, il n’y a qu’un seul personnage qui semble capable de le vaincre, et c’est Ryomen Sukuna, surnommé le Roi des Fléaux.

Les fans avaient également appris que la naissance de Gojo avait complètement modifié l’équilibre des forces. Ce qui appuie encore son impact dans l’histoire et sa nette supériorité par rapport aux autres personnages. Cependant, le dernier commentaire de l’éditeur du manga a mis en colère les fans de Gojo, qui sont nombreux à penser que leur chouchou a été sous-évalué et qu’on lui a manqué de respect.

Quand l’éditeur de Jujutsu Kaisen manque de respect au personnage préféré des fans

En effet, une réflexion de l’éditeur de Jujutsu Kaisen mettant sur un pied d’égalité Satoru Gojo et l’exorciste Miguel est mal passée auprès des fans, qui ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Les chapitres de mangas se terminent souvent par un commentaire de l’éditeur qui veut hyper les fans concernant le prochain chapitre à venir. Les fans ont ainsi pu avoir un aperçu du commentaire du chapitre 254 de Jujutsu Kaisen, partagé en ligne quelques jours avant sa sortie : “Miguel, l’homme qui a affronté Gojo Satoru à armes égales, rejoint le combat !”

L’internaute nous explique alors que le commentaire fait référence à Miguel en utilisant les caractères suivants : “渡り合う”, qui signifient “à armes égales”. Une remarque qui implique donc que Gojo et Miguel seraient équivalents en termes de pouvoirs. Toutefois, les fans de Jujutsu Kaisen savent que la vérité est bien différente.

Alors que le chapitre 254 marque la première apparition de Miguel dans l’histoire principale, ce maître des fléaux est apparu dans le film d’animation Jujutsu Kaisen 0, un préquel dans lequel il avait un rôle d’antagoniste mineur. Il faisait partie de l’équipe de Suguru Geto et a combattu Gojo lors de la Parade des Fléaux. La tâche de Miguel était d’occuper Gojo pendant que Geto attaquait Yuta Okkotsu.

Il est indéniable que Miguel est un personnage puissant, ce qui explique pourquoi Gojo a demandé à Yuta de le suivre en Afrique pour devenir plus fort. Néanmoins, même si Miguel a réussi à tenir Gojo occupé pendant quelques instants, on peut difficilement dire que les deux personnages ont un niveau de puissance égal, surtout quand on voit que Miguel peine à lui tenir tête lors de leur affrontement. Même avec ses fameuses Cordes Noires, Miguel n’a opposé qu’une faible résistance face au détenteur du Sixième Œil, comme l’a rappelé un internaute en partageant un extrait du combat entre Miguel et Gojo.

Et bien que certains reconnaissent que Miguel a effectivement pu survivre aux assauts de Gojo, la majeure partie des internautes n’a visiblement pas apprécié que le personnage le plus populaire de Jujutsu Kaisen ait été mis au même niveau qu’un “simple” maître des fléaux initialement recruté par Geto.

“Le commentaire de l’éditeur doit être rayé, il ne sait même pas de quoi il parle”

“L’éditeur disant ‘à armes égales’ sachant que Miguel a été carrément dominé/secoué comme un bébé par Gojo avec un œil, sans sort sans énergie occulte sans rien, juste à mains nues”

“Comment pouvez-vous dire que Miguel a combattu Gojo à armes égales ?.. Ne me faites pas rire, l’éditeur souffre probablement d’une amnésie ou quelque chose du genre. De toute façon, Miguel va se faire cuisiner par Sukuna… sa présence ne fait aucune différence. NOUS AVONS BESOIN DU RETOUR DE GOJO !!”

