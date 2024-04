Les fans de Jujutsu Kaisen perplexes quant au rôle de ce personnage

Alors que le manga atteint un point crucial, les fans de Jujutsu Kaisen n’arrivent pas à comprendre le rôle d’un personnage en particulier dans l’histoire.

Jujutsu Kaisen regorge de personnages formidables qui ont contribué de manière significative à l’intrigue. Cependant, certains fans estiment que la contribution à l’histoire de Shoko Ieiri a été quasi inexistante jusqu’à présent. Selon eux, le rôle du personnage dans l’histoire est ambigu puisqu’elle n’a encore rien fait de véritablement impactant.

Shoko est une exorciste spécialisée dans le sort d’Inversion. Elle est la seule exorciste connue capable de guérir les autres avec son sort d’Inversion, ce qui en fait un membre précieux au sein de la communauté des exorcistes. Shoko était également la camarade de classe de Satoru Gojo et Suguru Geto lorsqu’ils étaient encore étudiants à l’école d’exorcisme de Tokyo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec son sort d’Inversion et sa connexion à Gojo et Geto, Shoko aurait dû être un personnage important avec un rôle décisif dans l’histoire. Toutefois, cela n’a pas été le cas. Elle apparaît très peu dans le récit et n’a qu’un rôle mineur durant certains évènements phares comme le Drame de Shibuya ou encore la Traque Meurtrière, alors que d’autres exorcistes mettent leur vie en jeu.

Bien que Masamichi Yaga, le proviseur de l’école d’exorcisme de Tokyo et ancien professeur de Shoko, ait déjà expliqué qu’elle était tenue à l’écart des lignes de front en raison de sa valeur en tant que guérisseuse, les fans sont toujours déçus de l’importance minime de sa présence dans l’intrigue. Car elle est non seulement pratiquement absente de tous les événements majeurs, mais elle ne fait également rien de significatif pendant l’Arc du Passé de Gojo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et tandis que la bataille contre Sukuna dure depuis maintenant un petit moment, les fans de Jujutsu Kaisen se demandent quel est le rôle de ce personnage. Beaucoup ont exprimé leur opinion sur la question sur les réseaux sociaux. Un fan a écrit sur X (anciennement Twitter) : “Son Sort d’Inversion a-t-il déjà été bénéfique pour les personnages principaux à part pour Maki ?”

Un autre utilisateur l’a qualifiée “d’inutile” tandis que certains l’ont critiquée pour ne rien faire d’autre que fumer pendant que d’autres personnages mouraient. Toutefois, certains fans suggèrent qu’elle pourrait avoir un rôle plus important à l’avenir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De nombreux personnages, comme Yuta, Kusakabe ou encore Choso, ont été mortellement blessés lors de leurs combats contre Sukuna. Ainsi, Shoko a l’opportunité de briller et de contribuer enfin à l’histoire. Cependant, il reste à voir si un rôle significatif lui sera attribué dans la suite du récit.

Et pour continuer dans la même thématique et découvrir quel est ce personnage qui doit “se ressaisir” selon certains fans de Jujutsu Kaisen, consultez notre précédent article sur le sujet.