Les fans de Jujutsu Kaisen prennent d’assaut une publication de la NASA

La NASA a partagé une photo de Tokyo vue de l’espace pour célébrer la nouvelle année. C’était sans compter sur les fans de Jujutsu Kaisen qui ont pris d’assaut le post.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen est peut-être terminée, mais les fans sont loin de s’être apaisés après les récents événements du Drame de Shibuya. Alors que la saison 3 a déjà commencé à être teasée par le studio MAPPA, il va falloir prendre son mal en patience pour voir les personnages de l’anime revenir sur nos écrans.

Une qualité d’animation (presque) irréprochable, des retournements de situation stupéfiants durant le dernier acte, la série Jujutsu Kaisen a comblé sa communauté de spectateurs et prouvé qu’elle méritait sa popularité.

Et son immense portée à travers le monde, grâce aux millions de spectateurs qui ne manquent pas la moindre nouvelle sur l’œuvre de Gege Akutami, a forcément des répercussions. Notamment quand la NASA publie une photo coïncidant étrangement avec le final de la saison 2.

Les fans de Jujutsu Kaisen prennent d’assaut la photo de Tokyo par la NASA

Le 1er janvier 2024, le centre spatial Johnson de la NASA a partagé des images de Tokyo capturées depuis l’espace durant la nuit du nouvel an. Les images avaient pour légende : “Nous vous souhaitons une nouvelle année aussi brillante que les lumières de la ville vues de l’espace.”

À peine le message de la NASA publié sur Internet, des fans de Jujutsu Kaisen ont réagi en commentant “You Are My Special.” Mais pourquoi, au juste ?

Pour ceux qui ne le savent pas, You Are My Special est en réalité le titre de la chanson de l’opening de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et en mentionnant le morceau dans les commentaires, les fans faisaient en réalité allusion à la destruction ayant suivi le combat entre deux personnages surpuissants de l’anime : Sukuna et Makora.

Dans l’image de la NASA, on peut voir l’ensemble de Tokyo illuminée. Alors que dans l’introduction de la série d’animation, une énorme section se retrouve plongée dans le noir après le combat titanesque entre les deux adversaires. Au point même de modifier quelques séquences de l’opening en plein milieu de saison.

Il faut reconnaître que le Tokyo représenté dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen ressemblait aux véritables images de la NASA – grâce aux animateurs de MAPPA qui ont travaillé dur jusqu’au final plein d’émotions.

Quant à la suite de Jujutsu Kaisen, si la saison 3 n’a pas encore de date de sortie, on sait déjà que l’arc de la Traque Meurtrière sera adapté.