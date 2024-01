Un animateur de Jujutsu Kaisen réfute les accusations de plagiat

La production de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a été le théâtre de nombreux revers pour le studio MAPPA et ses animateurs. Et quand des spectateurs ont accusé la série de plagier d’autres animes, un animateur a décidé de briser le silence.

Jujutsu Kaisen a été l’une des œuvres les plus commentées de cette fin 2023 : qu’il s’agisse de l’anime adaptant le Drame de Shibuya ou le manga s’amusant à éliminer les personnages les uns après les autres, les fans avaient du grain à moudre. Et forcément, quand on est le centre de l’attention, certains problèmes peuvent vite faire l’objet d’un scandale.

Après les problèmes liés à ce qui serait des mauvaises conditions de travail pour les employés du studio MAPPA, c’est une autre affaire qui a émergé sur les réseaux sociaux. Malgré une animation remarquable et saluée par la communauté, des fans ont accusé l’anime Jujutsu Kaisen de plagier d’autres séries renommées.

L’anime Jujutsu Kaisen accusé de plagiat de séries et films populaires

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a reçu de nombreuses félicitations de la part des spectateurs. Il faut dire que de nombreuses séquences de combat étaient époustouflantes, faisant grimper la tension à chaque épisode.

Pourtant, certains fans ont commencé récemment à critiquer ces mêmes séquences de combat, qui recevaient autrefois les louanges de la communauté. La raison ? Les spectateurs assurent que lesdites scènes ont été copiées d’autres animes tels que My Hero Academia, Evangelion ou encore Birdy the Mighty: Decode.

Les accusations concernent non seulement la saison 2, mais également le long-métrage Jujutsu Kaisen 0, dans lequel Gojo affronte Miguel. Ce dernier combat serait en réalité une reproduction du film Ip Man. Quant au combat de Yuji contre Mahito, il aurait plagié The Raid 2.

Un animateur de Jujutsu Kaisen réagit aux accusations de “Copy Kaisen”

Les accusations pleuvent sur les réseaux sociaux, chacun y allant de son interprétation et de ses exemples. Frustré par toutes ces accusations, un animateur a décidé de s’exprimer sur X/Twitter.

Son post indique qu’il est difficile pour un humain de créer une idée différente à chaque fois en raison de plusieurs limitations liées au travail d’animation. L’employé donne l’exemple du temps limité, qui ne permet pas de réfléchir à une nouvelle idée pour chaque scène.

Il en profite également pour rappeler qu’une série animée nécessite plus de matière et de détails dans ses scènes que le manga source : et pour avoir des idées totalement originales, qui ne se nourriraient pas de la culture de ses créateurs, il faudrait un temps et une énergie dont ne dispose pas le studio.

Malgré tout, l’animateur confirme que de nombreuses séries et films ont effectivement servi de références ou d’inspirations pour les scènes de combat. Mais il faut ici faire la part des choses : la pratique est courante, et utilisée par toute l’industrie du divertissement. Pour l’animateur, assumer une référence n’est pas la copier.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen est terminée, mais le studio a déjà annoncé le début de la production de la saison 3, et l’adaptation de la Traque Meurtrière.