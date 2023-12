Jujutsu Kaisen : les changements inattendus dans le générique de la saison 2

Le studio derrière Jujutsu Kaisen a apporté des modifications dans l’opening de la saison 2, et les fans n’ont pas tardé à les remarquer.

La série Jujutsu Kaisen a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps. Alors que les disparitions s’enchaînent dans le manga, sans laisser de répit à ses lecteurs, l’anime n’est pas en reste, adaptant le cruel arc du Drame de Shibuya. Forcément, le moindre détail est scruté, et quand le studio MAPPA décide de faire un petit changement, il est très vite repéré par les détectives d’Internet.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après avoir dévoilé l’arc du passé de Gojo et son ami Geto pour mieux nous faire comprendre la complexité de leur relation, l’anime s’est tourné vers l’un des arcs les plus tragiques de Jujutsu Kaisen : le Drame de Shibuya. Comme prévu, les spectateurs ont été traumatisés par les morts innombrables, les personnages favoris des fans n’étant pas plus protégés que les civils du quartier tokyoïte.

Même si MAPPA a été critiqué pour l’environnement de travail toxique réservé à ses animateurs, les spectateurs ont continué de ressentir l’implication des travailleurs dans la saison 2. Et le thème d’ouverture en est la preuve la plus récente, prouvant la passion qui est mise dans la série par les petites mains derrière les images. Un thème d’ouverture qui a évolué dans le dernier épisode.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le nouveau générique de la saison 2 de Jujutsu Kaisen expliqué

crunchyroll

Quand l’arc de Shibuya a commencé dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen, les spectateurs n’ont pas tardé à faire les louanges de l’opening.

Le thème d’ouverture présente tous les protagonistes de l’univers sombre, nés sous la plume de Gege Akutami. Le générique commence avec le héros Yuji, suivi des autres personnages, formant différents groupes composés des exorcistes et leurs ennemis.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le générique offrait également dès le début des détails préparant les spectateurs à l’arc le plus sombre de l’anime : Jogo et Mahito décimant des civils, mais surtout Nobara se couvrant une partie du visage, dans une référence douloureuse à l’épisode dans lequel la jeune fille perdra la vie suite à l’attaque de Mahito. Les signes de main annonçant les attaques des personnages étaient aussi visibles, y compris celui utilisé par Megumi pour convoquer le familier Makora, responsable en partie de la destruction du quartier Shibuya.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De nouveaux détails ajoutés après le Drame de Shibuya dans Jujutsu Kaisen

“L’opening change dans le nouvel épisode.”

Dans le nouveau thème d’ouverture, l’apparence de Shibuya semble avoir radicalement changé par rapport à la précédente. Ainsi, le quartier vu d’en haut était auparavant plus lumineux dans la première version du générique de l’arc. À présent, le ton est donné, et il est bien plus obscur maintenant que les lumières se sont éteintes.

Un autre changement qui a attiré l’attention des fans, est la soudaine absence de nos personnages bien-aimés dans le nouveau générique. Dans le thème précédent, on peut voir Nanami, Megumi, Nobara et plusieurs autres héros se tenant au cœur de l’arrondissement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce qui n’est plus le cas : le nouveau générique montre le même lieu, désert, et avec plus de grain à l’image, suggérant la destruction causée par la bataille épique entre Sukuna et Makora, semblable à des radiations après un bombardement.