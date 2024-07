Jujutsu Kaisen 263 : date de sortie et spoilers potentiels

Le chapitre 262-2 ne comportait que peu de pages, mais la suite arrive : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen.

La bataille contre Sukuna a atteint son paroxysme, alors que Yuta a réussi à s’approprier le corps et les techniques de Satoru Gojo. Le roi des fléaux tient bon pour le moment et fait tout ce qu’il peut pour anticiper les mouvements de son adversaire. Mais une différence radicale oppose les deux combattants : l’un est seul, quand l’autre peut compter sur des alliés.

Yuta a ainsi pu recevoir de l’aide de son ami Toge Inumaki, qui a enregistré au préalable un ordre pour figer Sukuna et permettre à l’exorciste de lancer correctement le sort violet de Gojo. Mais le chapitre 262 Partie 2 ne faisait que 13 pages et s’est arrêté avant de montrer le résultat de la technique. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen.

Quand sortira le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen sortira le 14 juillet 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pendant au moins quatre semaines.

Spoilers potentiels du chapitre 263 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen devrait montrer la suite du combat entre Sukuna et Yuta, qui approche de sa fin.

En effet, à en croire l’éditeur du manga de Gege Akutami, l’arc de la Bataille de Shinjuku a déjà atteint son climax et devrait bientôt se conclure. Il faut aussi rappeler que peu d’exorcistes sont encore en état de combattre : on peut espérer revoir un peu Yuji, ou avoir des nouvelles du duel entre Hakari et Uraume, mais le reste des candidats a déjà été mis K.O. – dans le meilleur des cas.

Le chapitre 262-2 s’est arrêté sur Yuta qui lançait le sort violet de Gojo, et le 263 dévoilera le résultat sur Sukuna. Mais il convient aussi de rappeler qu’une victoire de l’exorciste ne signifierait pas pour autant sa survie. La question quant à son destin dans le corps de Satoru demeure, puisque personne ne peut déterminer si la technique continuera de marcher au-delà des 3 minutes d’activation. Si le sort cesse de fonctionner, alors son cerveau mourra probablement dans le corps de son ancien mentor.

Les spoilers de Jujutsu Kaisen sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres du manga : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.