Jujutsu Kaisen Chapitre 258 : Date de sortie et spoilers potentiels

La bataille entre Yuji et Sukuna se poursuit : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen.

La bataille contre le roi des fléaux a pris un tournant inattendu, alors que les lecteurs apprenaient la véritable connexion entre Ryomen Sukuna et Yuji Itadori. Le manga Jujutsu Kaisen nous avait déjà teasé l’éveil du jeune héros, entre deux Rayons Noirs boostant ses capacités, mais l’auteur Gege Akutami a décidé d’aller encore plus loin en faisant de nouvelles révélations sur ses personnages.

Le jeune exorciste bat actuellement tous les records, enchaînant plus de Rayons Noirs que n’importe qui avant lui, et combinant en plus différentes techniques. En effet, le jeune homme a absorbé la manipulation des hématies avec les Fœtus des Neuf Phases, mais il peut aussi se servir des sorts de Sukuna. Au point de pouvoir venir à bout du plus grand antagoniste de l’histoire ? Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen sortira le 28 avril 2024. Il sera disponible gratuitement (pour quatre semaines) sur Manga Plus, à partir de 17h en France.

Spoilers potentiels pour le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen : Yuji vs Sukuna ?

Le chapitre 258 devrait continuer sur sa lancée et montrer davantage du combat entre Yuji et Sukuna. Ce dernier a commencé à montrer de l’impatience face à l’exorciste, agacé de ne pouvoir l’éliminer et de recevoir toujours plus de Rayons Noirs, ce qui ne semble pas près de s’arrêter.

gege akutami/shueisha

Mais pour comprendre le réel potentiel de Yuji, il est fort probable que l’auteur ait envie d’en dévoiler davantage sur ses origines. On sait désormais que Kenjaku n’a pas conçu l’enfant par hasard en approchant Jin Itadori. En revanche, il faut encore comprendre ses desseins derrière ses actes, et il est possible aussi de s’intéresser davantage au père du héros.

Il faut aussi composer avec Megumi, à la volonté trop faible pour vouloir prendre le dessus sur Sukuna, mais encore en vie : Yuji est-il prêt à le sacrifier pour abattre son ennemi, ou va-t-il trouver un subterfuge pour le débarrasser de son emprise et lui redonner le contrôle de son corps ?

Les spoilers sont généralement disponibles quelques jours avant la sortie officielle des volets de Jujutsu Kaisen : nous mettrons cet espace à jour dès que de nouvelles informations seront dévoilées sur le chapitre 258.