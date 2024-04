Jujutsu Kaisen Chapitre 256 : date de sortie et spoilers potentiels

Les exorcistes s’apprêtent à retourner sur le champ de bataille pour affronter Sukuna dans le chapitre 256 de Jujutsu Kaisen. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : voici tout ce que l’on sait pour le moment.

La bataille contre le terrifiant Ryomen Sukuna a pris un tournant inattendu la semaine dernière suite à l’arrivée de certains membres de l’équipe de Suguru Geto. En effet, Miguel et Larue étaient tous deux des antagonistes mineurs dans le film d’animation Jujutsu Kaisen 0, et les deux maîtres des fléaux avaient suivi Geto lors de la fameuse Parade des Fléaux.

Dans le dernier chapitre du manga Jujutsu Kaisen, nous avons pu en apprendre davantage sur leur sort respectif. Les capacités de Miguel prouvent notamment pourquoi Satoru Gojo le considérait comme une menace dans le film préquel. Mais cela ne s’arrête pas là, puisque le chapitre 255 marque également le retour d’autres personnages sur le champ de bataille, à savoir Yuji Itadori, mais aussi Choso et Maki Zenin.

Maki surprend encore une fois le Roi des Fléaux en se relevant après avoir pris un coup direct de son Rayon Noir. Le chapitre se termine avec Sukuna utilisant son second Rayon Noir contre Larue, laissant présager que les exorcistes pourraient être condamnés.

Le chapitre 256 de Jujutsu Kaisen sortira le 7 avril 2024. Il sera disponible gratuitement (pour trois semaines) sur MANGA Plus à partir de 17h.

Spoilers potentiels de l’intrigue du chapitre 256 de Jujutsu Kaisen

Le prochain chapitre verra probablement Sukuna affronter quatre personnages à la fois : Miguel, Yuji, Maki et Choso. Les chapitres précédents ont prouvé que le Roi des Fléaux est littéralement invincible. Cependant, les choses sont sur le point de s’aggraver alors que Sukuna utilise son Rayon Noir.

Une des raisons pour lesquelles de nombreux exorcistes sont encore en vie jusqu’à maintenant est que Sukuna a subi beaucoup de dégâts après s’être battu contre Gojo. Dans le chapitre 250, Sukuna révélait pourtant que ce n’est pas parce qu’il a peu d’énergie occulte suite à son combat contre Gojo, mais parce que chaque exorciste a amélioré ses capacités défensives.

Yuta Okkotsu sait que si Gojo n’avait pas autant affaibli le Roi des Fléaux, Yuji et lui seraient morts à l’heure actuelle. Non seulement l’énergie occulte de Sukuna avait considérablement diminué, mais il était également incapable d’utiliser le Sort d’Inversion. Toutefois, cela pourrait bien changer dans le chapitre à venir.

Le narrateur explique que Gojo a retrouvé son Sort d’Inversion après son second Rayon Noir. Après la “bataille des plus forts”, les exorcistes sont venus affronter Sukuna les uns après les autres sans lui donner une seconde de répit. Malgré cela, Sukuna a quand même réussi à utiliser un second Rayon Noir. La situation est sur le point de devenir encore plus sérieuse alors que Gege Akutami, le créateur du manga, laisse entendre que le Roi des Fléaux est plus inarrêtable que jamais.

Les spoilers seront disponibles quelques jours avant la sortie officielle du chapitre. Nous mettrons à jour cet espace dès que nous aurons plus d’informations sur le chapitre 256 de Jujutsu Kaisen. En attendant, vous pouvez également découvrir comment voir la version corrigée du combat entre Sukuna et Makora.