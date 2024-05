Jujutsu Kaisen : ce détail déchirant de la mort de Choso que vous avez sûrement raté

La mort de Choso dans Jujutsu Kaisen est probablement l’un des moments les plus tristes du manga, mais un détail caché rend sa disparition encore plus tragique.

C’est connu, l’auteur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, n’a jamais été tendre avec ses personnages. Ceux qui s’en sortent avec des brûlures ou des amputations peuvent s’estimer chanceux, car la plume du mangaka est aussi assassine que son antagoniste, Sukuna, est puissant. Nombreuses ont été ses victimes au fil des chapitres, et ça ne s’arrêtera probablement pas là, puisque l’arc de la bataille du no man’s land de Shinjuku n’est pas encore fini.

L’arc se range certainement parmi les plus meurtriers : après le drame de Shibuya et son arrondissement rasé de la carte de Tokyo, ou la Traque initiée par Kenjaku créant une véritable bataille royale, les exorcistes font désormais face au roi des fléaux, en pleine possession de ses moyens depuis qu’il s’est approprié le corps de Megumi. Les coups pleuvent, les combattants tombent. Et l’un des personnages récemment disparus n’est autre que Choso, le demi-frère de Yuji.

Sa fin dans le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen aura profondément attristé les fans, d’autant plus que le personnage était très apprécié par les lecteurs. Mais son décès n’aura pas été inutile, puisqu’il aura surtout servi à protéger le héros – lui infligeant tout de même un nouveau traumatisme en disparaissant sous ses yeux.

Et alors que la vie quitte le corps de Choso, un passage en compagnie de Yuji dans un monde imaginaire vient mettre l’action en pause. On découvre les deux demi-frères assis à une longue table, rappelant celle du faux souvenir de Choso lors de leur combat à Shibuya. Contrairement à la première fois, les deux personnages se retrouvent seuls et Choso réconforte son cadet, le félicitant pour l’avoir surpassé, tandis que Yuji le remercie pour être resté à ses côtés quand il n’avait personne sur qui compter.

gege akutami/shueisha

La scène est poignante en soi, mais un détail la rend encore plus déchirante : une case permet de voir Yuji serrer la table avec force, rappelant la première scène de cet univers imaginaire, dans laquelle c’était Choso qui se tenait en bout de table et serrait ce même coin.

Il ne s’agit que d’un clin d’œil, mais le détail en dit long sur la relation entre Yuji et Choso et son évolution : alors qu’au début c’était l’ancien embryon qui tenait à Yuji et ne supportait pas de le voir mourir, c’est à présent Yuji qui refuse de voir son demi-frère s’en aller. Une image qui n’aura pas manqué de briser le cœur de nombreux fans, sur un post Reddit dédié subtilement intitulé “Je vais retrouver Gege et ça va mal finir“.

“C’est si triste. Choso est tellement stoïque tout au long du manga, il a vraiment l’air en paix dans ce faux souvenir, il méritait clairement mieux” a ainsi commenté un internaute. “Laissez-moi faire mon deuil en paix. J’essayais d’aller mieux après sa mort, laissez-nous tranquilles, pas besoin de partager ça,” a réagi un autre.

Un troisième fan a profité de l’occasion pour vanter (plus ou moins) les mérites de l’auteur de Jujutsu Kaisen : “Gege peut vraiment bien écrire quand il le veut.“

Alors que la communauté de fans pleure encore le décès de Choso, un autre personnage pourrait bien revenir d’entre les morts. En effet, le chapitre 260 de Jujutsu Kaisen a teasé le retour de Satoru Gojo : il faudra attendre le 261 pour en savoir plus sur l’apparition de l’exorciste dans le manga.