Le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen crée un parallèle morbide entre Gojo et Geto

Les spoilers du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen sont tombés, révélant un parallèle aussi tragique que dérangeant entre les meilleurs amis Gojo et Geto.

Jujutsu Kaisen a toujours eu un répertoire très varié de personnages fascinants, mais Gojo et Geto se démarquent clairement. Ceux qui furent meilleurs amis lors de leurs études se sont ensuite brouillés, mais leur relation n’a jamais cessé d’avoir un impact sur l’histoire écrite et dessinée par Gege Akutami.

Amis puis ennemis, les deux compères sont restés très attachés l’un à l’autre. Suffisamment pour que Satoru Gojo ne supporte pas l’idée de voir le corps du maître des fléaux occupé par Kenjaku, et jure de le libérer de son emprise.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Geto a également fait un bref retour dans le manga après la mort de Gojo face à Sukuna, dans l’un des combats les plus traumatisants de Jujutsu Kaisen : alors que les fans peinaient à se remettre de la défaite du mentor de Yuji, l’auteur offrait un moment de recueillement en montrant le personnage discuter une dernière fois avec ses amis disparus.

Pourtant, l’exorciste le plus puissant de son époque n’aura visiblement pas droit au repos, puisqu’il reviendra dans le chapitre 261. Un retour bien particulier, qui ne manquera pas de remuer le couteau dans la plaie de ceux qui pleuraient déjà sa disparition.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car Gojo ne reviendra pas vraiment. Il ne s’agira en réalité que de son corps, possédé par Yuta. Comment l’élève s’y prend-il pour manipuler le corps de son professeur ? Tout simplement en copiant la technique du redoutable Kenjaku.

“C’est Yuta qui se retrouve à l’intérieur de Gojo après avoir copié la technique de Kenjaku“

Reproduire le sort inné de l’Infini de Gojo n’aurait pas fonctionné pour s’opposer à Sukuna : pour le maîtriser, il est indispensable de posséder le Sixième Œil, un élément physique que Rika, le familier de Yuta, ne peut imiter. Le seul moyen de s’accaparer les capacités inouïes de Gojo était donc de lui voler son corps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plus de réduire une nouvelle fois le Possesseur du Sixième Œil à une simple arme dont les exorcistes peuvent disposer à loisir, la technique utilisée par Yuta crée un parallèle aussi tragique que morbide entre Gojo et Geto. Aucun des deux n’aura pu trouver la paix après la mort. Et ce que les exorcistes reprochaient à Kenjaku, ils l’auront finalement fait au plus puissant d’entre eux.

Une différence importante sépare toutefois Kenjaku de Yuta : là où le premier volait des corps, le deuxième n’a agi qu’avec le consentement de son mentor, conscient que tous les moyens sont bons pour abattre Sukuna.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme le disent les exorcistes dans un flash-back du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen, pour vaincre le roi des fléaux, il faut soi-même accepter de devenir un monstre.