Jujutsu Kaisen : Depuis combien de temps Nobara est-elle absente du manga ?

L’une des protagonistes du célèbre manga, Nobara Kugisaki, a perdu face à un adversaire terrifiant à Shibuya. Mais il semble que l’auteur n’ait pas encore l’intention de révéler le statut de l’exorciste dans Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen est populaire pour ses combats, ses fléaux, ses personnages… et aussi sa manière de mettre en avant son casting féminin. Souvent de puissantes combattantes, les femmes du manga sont également charismatiques et dépeintes dans un univers où patriarcal où elles doivent lutter davantage que leurs homologues masculins pour briller.

Nobara Kugisaki est l’un de ces personnages, la seule fille parmi les premières années de l’école Jujutsu. Non contente d’être une excellente exorciste, elle a également un mental en acier trempé, et est la partenaire parfaite pour combattre aux côtés de Yuji Itadori.

À maintes reprises, Nobara a prouvé sa force et soutenu ses amis du mieux qu’elle pouvait. Capable également d’utiliser le Rayon Noir, une technique que seuls quelques exorcistes savent maîtriser, son avenir semble tout tracé parmi les plus grands.

Pourtant, l’arc du Drame de Shibuya sépare le meilleur trio de la série de la pire des manières. Et bien que le manga Jujutsu Kaisen ait amorcé sa dernière ligne droite, il n’y a toujours pas eu de mise à jour sur le statut de Nobara.

Que se passe-t-il avec Nobara dans l’arc du Drame de Shibuya ?

Dans l’arc du Drame de Shibuya, Nobara tombe sur Mahito. La bataille est extrêmement palpitante puisque le fléau réalise que, en plus de Yuji, Nobara est elle aussi son ennemi juré, à cause de sa technique Résonance. Tandis que le balafré sous-estime son ennemi, la jeune exorciste élabore une contre-attaque.

Les fans le savent bien à ce stade de l’histoire : Mahito ne craint pas les attaques physiques. Néanmoins, la Résonance de Nobara peut atteindre directement l’âme et le corps du fléau, ignorant le Sort qui le protège. Ce qui permet ensuite à Yuji d’utiliser la force brute pour abattre Mahito et mettre fin à sa terreur.

Le duo fonctionne bien pendant un court moment jusqu’à ce que Mahito parvienne à toucher le visage de Nobara. La scène change rapidement pour un flashback rappelant le passé de la lycéenne. On nous présente Fumi et Saori, deux filles qui ont marqué son passé et influencé son caractère actuel.

gege akutami/shueisha

Après la fin du flashback, Nobara demande à Yuji de dire à tout le monde que “c’était plutôt cool“… avant de s’effondrer.

La moitié de son visage est explosée, y compris son œil, alors qu’elle subit une blessure mortelle à la tête. À ce moment-là, Yuji a déjà assisté au carnage de Sukuna sur le quartier de Shibuya, ainsi que la mort brutale de son mentor Nanami. Voir son amie s’effondrer ainsi finit de le briser, le poussant finalement à abandonner l’idée de survivre.

C’est Aoi Todo qui le sauve de justesse, arrivant sur les lieux en compagnie d’Arata Nitta. Ce dernier parvient à arrêter le saignement de Nobara et l’emmène pour que de meilleurs soins lui soient prodiguées le plus vite possible. S’il dit ne pas sentir le pouls de la jeune fille, il précise néanmoins qu’il lui reste encore un mince espoir de survie.

Combien de temps s’est écoulé depuis la dernière apparition de Nobara dans Jujutsu Kaisen ?

crunchyroll

Malgré les affirmations de plusieurs médias selon lesquelles Nobara serait effectivement décédée lors de son combat avec Mahito, le manga n’a rien confirmé de tel. Dans le chapitre 210, Yuji et Megumi parlent de leur intention de ne pas laisser Kurusu remplacer Nobara. Ce chapitre a été publié en janvier 2023 mais ne donne aucun indice sur son état.

Le chapitre 210 confirme seulement que Nobara ne reviendra pas au combat, mais il n’y a toujours pas assez de preuves pour garantir sa mort. La dernière mise à jour que nous avons sur son état dans Jujutsu Kaisen provient du chapitre 127, où Arata affirme que Nobara n’a pas de pouls et ne respire pas. Cependant, peu de temps s’est écoulé depuis qu’elle a été blessée, et il a réussi à arrêter son saignement.

Arata ne garantit pas qu’elle s’en sortira, mais il affirme également qu’elle a encore une petite chance de survie. Il se retire avec elle pour lui procurer un traitement plus professionnel avant de dire à Yuji de ne pas trop se faire d’espoir. Depuis lors, les fans n’ont pas revu Nobara.

Le chapitre a été publié en octobre 2020. Ce qui signifie qu’il s’est écoulé déjà plus de trois ans depuis que Jujutsu Kaisen a révélé quoi que ce soit sur l’état de Nobara. Bien que le manga n’ait pas encore confirmé officiellement sa mort, les fans de Kugisaki ont tout de même de quoi trembler : Gege Akutami n’a pas peur de tuer ses personnages.

