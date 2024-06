Explication de la fin du film Haikyû !! La guerre des poubelles

Le film Haikyû !! La guerre des poubelles se termine sur un cliffhanger et peut laisser des spectateurs sur leur faim : on vous explique son final et ce qu’il signifie.

L’anime Haikyu!! adapte avec brio le manga de sport populaire de Haruichi Furudate, et ses quatre saisons ont déjà tenu en haleine de nombreux spectateurs. Rien d’étonnant, dans ce cas, à ce que les fans attendent avec impatience la première partie des films censés clôturer la franchise dans les salles obscures.

Le nouveau long-métrage présente l’un des matchs les plus cruciaux de l’histoire de Shôyô Hinata et Tobio Kageyama : celui des lycées Karasuno et Nekoma, au tournoi national de printemps. La rivalité entre les deux équipes atteint ainsi son sommet dans une compétition de niveau national, un événement qui permet également d’honorer une promesse faite par d’anciens entraîneurs : celle de s’opposer dans un match officiel, sans possibilité de prendre sa revanche.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le film ne se contente pas de dévoiler l’affrontement entre deux équipes qui ont clairement gagné en expérience depuis la saison 1. Et il se termine sur un cliffhanger : on vous explique le film Haikyû !! La guerre des poubelles et ce que signifie sa fin pour la suite de l’anime.

Attention : spoilers droit devant !

Que se passe-t-il à la fin du film Haikyû !! La guerre des poubelles ?

Le film Haikyû !! La guerre des poubelles se conclut sur la victoire de Karasuno contre le lycée Nekoma.

crunchyroll

Le film se concentre en grande partie sur le match entre les deux équipes tout en présentant quelques flashbacks de leurs temps de jeu ensemble. Le lycée Karasuno remportant les deux premiers sets contre Nekoma, la bataille n’est pas particulièrement longue. Toutefois, arracher la victoire n’a rien de facile car Kenma, le cerveau du lycée Nekoma, met en place une stratégie dont le but est de faire baisser le moral de Hinata.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Même si la bataille se conclut sur l’échec de Nekoma, l’équipe y gagne un élément toujours plus motivé. Car Kenma reconnaît finalement apprécier jouer au volley-ball, pour le plus grand plaisir de Kuroo et Hinata. Le film se termine sur Kōrai Hoshiumi défiant Hinata pour le titre de Petit Géant.

Qui Karasuno affrontera-t-il après Nekoma ?

Karasuno affrontera le lycée Kamomedai en quart de finale.

crunchyroll

La scène post-générique révèle en effet les prochains adversaires des Corbeaux de Karasuno, et le combat sera couvert dans le prochain film. L’ace de Kamomedai, Kōrai Hoshiumi, a presque la même taille que Hinata, et les points communs ne s’arrêtent pas là puisque tous deux admirent le “Petit Géant”, ce joueur légendaire qui semblait littéralement s’envoler malgré son petit gabarit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’équipe de volley-ball de Kamomedai se concentre principalement sur le service, la défense et la ténacité mentale. Cinq de leurs six joueurs titulaires utilisent un service sauté ou un service flottant sauté, et Shimada décrit trois d’entre eux (Hoshiumi, Hirugami et Suwa) comme ayant des services particulièrement “vicieux“. De plus, leur mur compte parmi les meilleurs du pays, et leur passeur, Aikichi Suwa, est le capitaine de l’équipe.

À ce stade, aucune date de sortie n’a été annoncée pour le deuxième film du final de Haikyu!! Mais si vous n’avez pas eu votre dose d’anime avec La guerre des poubelles, vous pouvez toujours consulter notre liste des séries d’animation qui sortent ce mois-ci en streaming.

L’article continue après la publicité