Alors que le nouveau film se prépare pour une sortie mondiale au cinéma, l’anime Haikyu!! n’a pas repris depuis les derniers épisodes de la saison 4 sortis en 2020 : y aura-t-il une saison 5 ?

L’anime Haikyu!! adapte le manga de sport de Haruichi Furudate et suit l’histoire de Shôyô Hinata, un lycéen passionné de volley-ball à l’ambition aussi grande que lui est petit : le jeune homme compte bien intégrer l’équipe de Karasuno et participer à un tournoi national. Il pourrait ainsi réitérer l’exploit de son idole, un joueur autrefois appelé “le Petit Géant” pour sa capacité à dominer ses adversaires malgré sa stature peu impressionnante.

En entrant dans l’équipe, Shôyô tombe cependant sur Tobio Kageyama, un passeur de génie souffrant d’une mauvaise réputation de joueur solo. Mais les deux joueurs ne sont finalement pas si mal assortis, et profitent chacun des compétences de l’autre, formant alors un duo particulièrement efficace en match, soutenu par une équipe solide.

L’anime a eu droit à quatre saisons pour adapter les différents arcs du manga et le prochain film apportera bientôt une suite à l’histoire des Corbeaux de Karasuno, en nous dévoilant leur premier match officiel contre le lycée de Nekoma. Mais le récit de Haruichi Furudate est encore loin d’être entièrement adapté : peut-on encore espérer une saison 5 pour Haikyu!! ?

Y aura-t-il une saison 5 de Haikyu!! ?

À ce stade, la saison 5 de Haikyu!! n’a pas été officiellement confirmée.

Le film Haikyû !! La guerre des poubelles propose la suite de l’anime, directement après la partie 2 de la saison 4, et sera suivi d’un deuxième long-métrage. Le diptyque couvrira deux matchs importants du tournoi de printemps en commençant par celui de Karasuno contre Nekoma, le deuxième étant traité dans le deuxième film qui n’a pas encore de date de sortie.

Pourtant, même après le tournoi national de printemps, l’histoire de Haikyu!! continue. Les lecteurs du manga ont ainsi pu découvrir les héros plus âgés après une ellipse temporelle. Et le nombre de chapitres étant largement suffisant pour au moins une saison, il est encore envisageable de retrouver Shôyô et Tobio sur petit écran pour une saison 5.

Il faudra cependant se montrer patient avant d’obtenir une réponse officielle, mais le premier des deux longs-métrages, Haikyû !! La guerre des poubelles, sortira le 12 juin 2024. Et si ça ne vous suffit pas pour passer le temps, vous pouvez également consulter notre liste de tous les animes qui sortent ce mois-ci.